Týden tradera: Americká ekonomika dál pádí vpřed, ale Čína jí může zavařit

„Santa Claus rally“ na trzích zdárně pokračuje, hlavní americký index S&P 500 si připisoval růst každý den v týdnu. Zakotvil nakonec kolem úrovně 6100 bodů. Nic na tom nezměnila ani další várka dat z klíčového amerického trhu práce, který zatím zůstává poměrně robustní. Jaké byly hlavní události uplynulého období?

Reklama

Americká ekonomika dál potvrzuje solidní výkonnost. I tamní trh práce je ve výborné kondici. Počet pracovních míst k poslednímu pracovnímu dni v říjnu dosáhl 7,74 milionu, jak v úterý oznámil americký Úřad pro statistiku práce (BLS) v rámci průzkumu JOLTS; tento údaj navázal na 7,37 milionu volných pozic v září a překonala tržní očekávání, která činila 7,48 milionu. Výhled pro sazby se tak nemění, ale po prosincovém očekávaném „cutu“ sazeb, nás nejspíš čeká pořádná přestávka. Fed bude dál velmi trpělivý.

Čínský zákaz

Čína oznámila úplný zákaz exportu několika strategických kovů, včetně germánia a galia, do Spojených států. Tento krok je odvetou za nedávné technologické sankce, které zavedla vláda prezidenta Joea Bidena proti Pekingu. Kovy jako gallium a germanium jsou klíčové pro výrobu polovodičů, satelitů a nočního vidění. Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že opatření je reakcí na „politizaci a militarizaci ekonomických a obchodních otázek“ ze strany USA. Zákaz by mohl mít významný dopad na americký trh, přičemž podle odhadů by jen zastavení dovozu germánia znamenalo ztrátu 3,4 miliardy dolarů pro americkou ekonomiku. Domnívám se, že tyto vzácné zdroje by mohly příští rok hrát významnou roli v obchodních válkách.

Generální ředitel společnosti Stellantis, Carlos Tavares, rezignoval kvůli neshodám ohledně strategie a poklesu prodejů. Tavares, který vedl Stellantis od jejího vzniku v roce 2021, odejde dříve, než bylo plánováno. Firma oznámila, že nového CEO jmenuje v první polovině roku 2025. Odchod signalizuje hlubší rozdíly mezi vedením společnosti a některými akcionáři ohledně budoucího směřování. Odchod Tavarese přichází v době, kdy se čeká, co provede v EK s konkurenceschopností EU. A jak se připraví na Donalda Trumpa a jeho protekcionismus. Akcie reagovaly poklesem až o 7 procent a dál si hledají své dlouhodobé dno, celý sektor je nyní hodně rizikový. A investoři musí být opatrní.

Stanislav Šulc: Donald Trump chystá fascinující demontáž státu Názory Fanoušci Donalda Trumpa musí mít neskonalou radost při sledování toho, jak nově zvolený americký prezident systematicky demontuje vše, co by bylo možné označit jako nástroj státní moci. Je opravdu fascinující, jak důsledně chce nabourat vše, co kdy činilo stát státem. Čím to nahradí, přitom zatím ví snad jen on a jeho nejbližší. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama