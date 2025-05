Odolný vůči turbulencím. Podmínky v českém průmyslu jsou nejlepší za poslední takřka tři roky

Česká ekonomika a český průmysl měly přitom papírově patřit k těm, jež jsou ve světě tváří v tvář novým clům a možným obchodním válkám, jež cla mohou vyvolat, vůbec nejzranitelnější.

Podmínky v tuzemském zpracovatelském průmyslu byly letos v dubnu nejlepší za poslední takřka tři roky. Stav českého průmyslu – jak jej vidí respondenti daného šetření z řad nákupních manažerů – se meziměsíčně sice stále zhoršoval, avšak v nejmenším rozsahu od června 2022. Drtivá většina expertů přitom očekávala, že dubnová situace bude horší, než jak ji uvedení respondenti vyhodnotili.

Takový výsledek je o to překvapivější, že duben představoval na světových finančních trzích a burzách poměrně turbulentní měsíc. Otřesy zkraje měsíce odstartovalo oznámení rozsáhlé sady nových cel na dovoz do USA prakticky z celého světa. Česká ekonomika a český průmysl měly přitom papírově patřit k těm, jež jsou ve světě tváří v tvář novým clům a možným obchodním válkám, jež cla mohou vyvolat, vůbec nejzranitelnější. Navzdory tomu jsou tedy podmínky v českém průmyslu nyní nejlepší od úvodních měsíců ruské invaze na Ukrajinu.

Český průmysl tak nadále vykazuje odolnost vůči nepříznivému vývoji na mezinárodní scéně. K lepší než očekávané situaci v tuzemském průmyslu v dubnu zásadně přispělo obnovení růstu nových zakázek. K němu dochází poprvé za více než tři roky. Nelze ovšem vyloučit, že se stále jedná jen o krátkodeché vzepětí, související s náznaky možného dosažení míru na Ukrajině, na nějž však nakonec dojít nemusí.

Nadále ovšem i v dubnu docházelo ke snižování stavu zaměstnanců v tuzemském průmyslu, které má však spíše podobu nenahrazování jejich přirozeného úbytku, k němuž dochází například z důvodu odchodu do důchodu.

Navíc, obava z dalšího vývoje možných obchodních válek panuje mezi českými průmyslníky spíše při výhledu do nejbližších měsíců. To je patrné z toho, že jejich optimismus ohledně dalšího vývoje v nadcházející době byl v dubnu nejslabší za uplynulé čtyři měsíce.

