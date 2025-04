Česko se propadlo v atraktivitě. Přeskočili nás Poláci

Pouze 17 procent firem očekává zlepšení, každá druhá společnost předpokládá stagnaci a téměř třetina dokonce další klesající trend, vyplývá z průzkumu mezi 130 firmami z česko-německé hospodářské sféry. Zotavení ekonomiky zpomaluje klesající investice a nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Česko roky bývalo na vrcholu žebříčku atraktivity pro německé firmy. Nyní se situace změnila, konkurenceschopnost Česka se propadla za Polsko, které má velký náskok. Hlavní důvody jsou tři: výrobní náklady, infrastruktura a kvalifikovaná pracovní síla. Výsledky průzkumu mezi Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) představil Christian Rühmkorf.

Co se týče výhledu do budoucnosti, firmy podnikající v Česku jsou nadále pesimistické. Nejvíce ty ze zpracovatelského průmyslu. Pouze 11 procent firem z tohoto sektoru věří, že české hospodářství bude letos v lepší kondici než loni. Nejoptimističtější očekávaní ohledně vývoje ekonomiky mají stavaři - 33 stavebních firem má za to, že se konjunktura zlepší. Ve výhledu na vlastní obrat jsou výrazně neoptimističtějí firmy ze sektoru služeb, skoro dvě třetiny čekají růst.

Problém. Podniky neinvestují

Problémy ve zpracovatelském průmyslu a rozpor mezi odlišným vývojem ve výrazně optimističtějším sektoru služeb jsou ve výsledcích průzkumu patrné i ve všech ostatních ukazatelích. Už sedm let (s výjimkou roku 2021) klesá ochota investovat; ve zpracovatelském průmyslu dokonce 43 procent firem bude snižovat investice. To podle zástupců komory vede ke klesající konkurenceschopnosti a deindustrializaci.

„Náš průmysl stojí před výzvou, jak se transformoat a zároveň si udržet konkurenceschopnost – obojí vyžaduje velké investice. Náš ekonomický průzkum zde odhaluje problém,“ říká Milan Šlachta, prezident ČNOPK a zástupce Bosch Group CZ & SK. „Je potřeba, aby politická reprezentace pružněji reagovala na aktuální vývoj. Ať už v oblasti snižování byrokracie, podpory vzdělávání a dostupnosti kvalifikovaných pracovníků, ale také směrem k větší technologické otevřenosti v oblasti dekarbonizace dopravy a průmyslu,“ doplňuje. Technologie v dopravě podle něj umožňují snižovat emise a CO2 efektivně již teď, není třeba čekat jen na administrativní omezení spalovacích motorů a náhradu elektroauty.

Největší riziko nadále vidí 63 procent společností v příštích dvanácti měsících v poklesu poptávky, což je o 5 procentních bodů více než v předchozím roce. Další hlavní obavy: náklady na pracovní sílu (49 procent), ceny energií (46 procent) a nedostatek kvalifikovaných pracovníků (přes 43 procent). Za největší výzvy v příštích pěti letech považují společnosti obchodní války (61 procent), digitální transformaci a umělou inteligenci (53 procent) a kybernetickou bezpečnost (50 procent).

Firmy jako největší výhodu pro podnikání v Česku uvádějí členství v Evropské unii. Největším blokem naopak dostupnost kvalifikovaných pracovních sil. „Ono se to zdaleka netýká jen studentů, nedostatky v kvalifikaci má celá produktivní populace,“ uvedla šéfka SAP ČR Hana Součková. Stát by podle ní měl podporovat průběžnou kvalifikaci a celoživotní vzdělávání zaměstnanců. „Nejde o to, že by se zhoršila samotná kvalifikace nebo odborné vzdělávání, ale o to, že se v době rychlého rozvoje digitalizace a umělé inteligence výrazně zvýšily požadavky firem. Přestože kvalifikace zaměstnanců určuje inovační sílu lokality, český systém vzdělávání na to zatím nemá odpověď,“ upozorňuje Bernard Bauer, výkonný člen představenstva ČNOPK.

Změna německé ekonomiky

Timo Wollmershäuser z institutu Ifo komentoval také výsledky německé ekonomiky, která v posledních šesti letech prožívá dlouhou dobu stagnace, neviděnou od konce druhé světové války. Stagnuje nebo se i snižuje průmyslová produkce. Wollmershäuser ovšem uvedl, že dochází ke strukturální změně německé ekonomiky - pokles fyzické produkce průmyslového zboží totiž nahrazují sofistikované služby, ve smyslu, že stroj se nyní prodá nikoli jako samostatný stroj, ale s předplatným na údržbu a další službu. Trendem je takzvaná hybridní výroba. A tato přidaná hodnota v Německu roste. „Méně se investuje do strojů, více do vývoje,“ glosoval Wollmershäuser.

Slováci mají velký problém. Vlivná agentura nevěří v jeho ekonomickou budoucnost Trhy Až za pár dní pojede Robert Fico na oslavy vítězství rudé armády v roce 1945, bude muset mezi povinným potleskem také přemýšlet, jak dál řídit Slovensko. Vlivná agentura S&P totiž Slovensku sice potvrdila stávající rating A+, nicméně zároveň snížila výhled ze stabilního na negativní. Důvod? Očekávané dopady geopolitických turbulencí na slovenský průmysl. ČTK Přečíst článek