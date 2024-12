Trump už činí Ameriku velkou. Tamní fondy od voleb nabobtnaly o 140 miliard dolarů

Aktuální povolební investiční jízda je jednou z největších v historii. Daří se americkým akciím, kryptoměnám, ale také tamním fondům. Právě do fondů za pouhý měsíc od voleb přiteklo neuvěřitelných 140 miliard dolarů. Letošní listopad je nejrušnějším investičním měsícem od roku 2000, uvádí server FT.com.

Reklama

Americké volby mají více než jednoho vítěze. Tím hlavním samozřejmě je Donald Trump. Tím druhým jistě Elon Must. Ale nejsou zdaleka sami. Vítězi jsou také všichni investoři, kteří vsadili na to, že Trump učiní Ameriku opět velkou. Z dat FT.com vyplývá, že letošní povolební investiční rally patří k největším v americké historii. A nominálně je asi vůbec největší.

„Americké akciové fondy od Trumpova vítězství 5. listopadu zaznamenaly příliv 139,5 miliardy dolarů, uvádí správce dat z amerických trhů EPFR. Díky tomuto přívalu nákupů se listopad stal nejrušnějším měsícem, co se přílivu nového kapitálu týče, od roku 2000,“ uvedl Nicholas Megaw ze serveru FT.com. Za dosavadní kalendářní rok 2024 pak celkový příliv nových peněz dosáhl částky 350 miliard dolarů.

V důsledku akciové jízdy například širší index S&P 500 od volební noci posílil o 5,3 procenta a za letošek přidal již 28 procent. Řada titulů se dostala na rekordní hodnoty, platí to například pro společnosti Apple nebo Netflix.

Bezpečný přístav

Zatímco americké trhy dostávají ohromnou dávku nového kapitálu, naopak konkurenční trhy musejí čelit odlivu peněz. A to mnohdy poměrně masivnímu. Podle dat Financial Times v průběhu měsíce od voleb nejvíc kapitálu odteklo z trhů západní Evropy (14 miliard dolarů) a dále z rozvíjejících se trhů. Ztrácí ale také Japonsko i Čína, ačkoli právě u největšího rivala USA je propad nejnižší ze všech významných trhů.

Reklama

„Je to takový paradox. Když se svět ocitá v geopolitickém riziku, fungují Spojené státy jako bezpečný přístav. A to i v situaci, kdy jsou právě ony původcem onoho rizika,“ citují FT.com šéfa fondu SLC Management Deca Mullarkeyho.

Amerika pojede dál

A situace se v nejbližších měsících nejspíš nebude výrazněji měnit. Alespoň to naznačují projekce všech významnějších fondů a správců majetku, včetně Bank of America či investičního kolosu BlackRock.

Investiční stratég Deutsche Bank Parag Thatte, uvedl, že listopadové rychlé tempo přílivu investorů pravděpodobně zpomalí, protože povolební euforie postupně vyprchá. Nicméně dlouhodobé trendy velmi pravděpodobně budou podporovat nový příliv investorů právě do amerických aktiv.

Americké akciové trhy letos šlapou. Může však přijít velký obrat Trhy Válka, vysoké sazby či drahé energie? Akciové trhy jako by letos vše ignorovaly. A nejen ty americké. Zdeněk Pečený Přečíst článek