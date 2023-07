Cena bitcoinu stoupla na své 13měsíční maximum

Cena bitcoinu se vyšplhala nad 31 500 dolarů (přes 691 tisíc korun), což je 13měsíční maximum. K růstu nejznámější kryptoměny v poslední době přispívají plány správců několika fondů, například firmy BlackRock, na vytvoření bitcoinového burzovně obchodovaného fondu (ETF) ve Spojených státech.

Od začátku roku si bitcoin připisuje přes 95 procent

Podle podání zveřejněného v pondělí společnost Nasdaq znovu podala žádost o uvedení ETF společnosti BlackRock na burzu. Nad prvním podáním vyjádřila nespokojenost americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC). V pondělí též informoval provozovatel burzy CBOE, že firmě Coinbase asistuje v její snaze spustit bitcoinový burzovně obchodovaný fond.

Od začátku roku si bitcoin podle údajů webu MarketWatch připisuje přes 95 procent. Jeho cena je však stále méně než poloviční ve srovnání s rekordním maximem v blízkosti 69 tisíc dolarů, na které se kryptoměna vyšplhala předloni v listopadu.

