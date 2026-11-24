Lukáš Kovanda: Češi bohatnou, ale utrácet nechtějí. Obchodníky čeká tvrdý boj
Česká ekonomika nabírá optimismus. Důvěra v listopadu po dvou měsících poklesu znovu vzrostla, a to především díky průmyslu. Češi jsou ale před Vánocemi stále opatrní. Přestože jim rostou reálné mzdy, utrácet se příliš nehrnou a obchodníci budou muset o jejich peněženky tvrdě bojovat. Oživení ekonomiky navíc může zkomplikovat další snižování úrokových sazeb ČNB, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Důvěra v českou ekonomiku se v listopadu citelně zlepšila. Po dvou měsících poklesu se vrací mírně nad úroveň svého dlouhodobého průměru. Souhrnný indikátor ekonomického sentimentu podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu vzrostl z říjnových 97,9 na 100,2 bodu. Příznivou zprávou je zejména skutečnost, že za zlepšením nálady stojí tuzemský průmysl, tedy odvětví, které je v uplynulých letech vystaveno značně nepříznivé souhře vnějších okolností.
Důvěra průmyslníků meziměsíčně vzrostla hned o sedm bodů. Průmyslové podniky vesměs příznivěji hodnotí perspektivu své výroby v nejbližších měsících. Jde o povzbudivý signál zejména pro první čtvrtletí příštího roku. Nelze ovšem zatím hovořit o definitivním obratu v kondici českého průmyslu. Zlepšení očekávání průmyslníků ještě nemusí znamenat odpovídající nárůst skutečných zakázek, výroby či investic.
Pro další vývoj českého průmyslu bude klíčové, zda se v příštím roce výrazněji projeví efekt německé fiskální expanze. Německo mohutně navyšuje výdaje na infrastrukturu a obranu. Z těchto výdajů mohou přímo či nepřímo těžit také čeští dodavatelé. Německo současně usiluje o zmírnění energetické nákladovosti tamní ekonomiky, což může zlepšit konkurenceschopnost celých středoevropských výrobních řetězců. Oživení německé ekonomiky by pro Česko představovalo zásadní vzpruhu, neboť právě dlouhodobá stagnace Německa patří k hlavním brzdám výkonnosti tuzemského průmyslu.
Evropa se ocitá na prahu další energetické krize a její dopady se nevyhnou ani Česku. Domácnostem hrozí vyšší účty za elektřinu a plyn, průmyslu další ztráta konkurenceschopnosti a ekonomice nové inflační tlaky, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Lukáš Kovanda: Připravte si peněženky. Evropa stojí na prahu další energetické krize
Názory
Evropa se ocitá na prahu další energetické krize a její dopady se nevyhnou ani Česku. Domácnostem hrozí vyšší účty za elektřinu a plyn, průmyslu další ztráta konkurenceschopnosti a ekonomice nové inflační tlaky, píše ve svém komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Nálada ve staevbnictví se zhoršila
Naopak poměrně výrazně se v listopadu zhoršila nálada ve stavebnictví, a to o 5,3 bodu. České stavebnictví přitom těží z postupného oživování hypotečního trhu, z růstu cen nemovitostí i z potřeby rozsáhlých infrastrukturních investic. Překážkou jeho dalšího rozmachu však zůstává nedostatek pracovníků, vysoká cena stavebních prací či komplikované povolování staveb. Česká ekonomika tak poněkud paradoxně může trpět nedostatečnou stavební kapacitou i v době, kdy existuje značná neuspokojená poptávka po nové výstavbě.
Z hlediska nadcházející vánoční nákupní sezony je důležité mírné zlepšení nálady spotřebitelů. Jejich důvěra zůstává citelně nad dlouhodobým průměrem, na rozdíl od důvěry podnikatelů. Domácnosti těží z obnoveného růstu reálných mezd a odeznění mimořádné inflační vlny. Přesto se v listopadu mírně rozšířily řady lidí, kteří v horizontu příštích dvanácti měsíců nehodlají uskutečňovat větší nákupy.
Tento zdánlivý rozpor lze vysvětlit přetrvávajícím psychologickým dědictvím inflační krize. Češi sice opět reálně bohatnou, stále však při nakupování vnímají dramatický vzestup cenové hladiny, k němuž došlo od pandemie. Zpomalení inflace totiž neznamená návrat cen na někdejší úroveň. Značná část domácností proto může nadále upřednostňovat obnovování svých finančních rezerv před razantnějším zvyšováním spotřeby. Tuzemští obchodníci tak mají i letos silnou motivaci lákat zákazníky na slevové akce.
Němci si razantně zlevní elektřinu i pohonné hmoty na úkor svého státního rozpočtu a za cenu rizika dalšího zadlužování. Čechům to elektřinu může naopak zdražit.
Lukáš Kovanda: Němci si zlevní elektřinu, Češi na to mohou tvrdě doplatit
Názory
Němci si razantně zlevní elektřinu i pohonné hmoty na úkor svého státního rozpočtu a za cenu rizika dalšího zadlužování. Čechům to elektřinu může naopak zdražit.
Black Friday s horší náladou
Češi letos vstupují do období masivních slevových akcí Black Friday s horší náladou než loni. Ani zdaleka se jejich optimismus nevyrovná tomu z listopadu roku 2017, kdy podle harmonizovaných mezinárodních dat panovala nejlepší předvánoční spotřebitelská nálada za uplynulých patnáct let. Tehdy Češi těžili ze souběhu rychlého růstu výdělků, nízké nezaměstnanosti a poměrně mírné inflace. Letos sice jejich kupní síla opět roste, avšak zkušenost s nedávnou inflační krizí je stále nabádá k obezřetnosti. Obchodníci tak budou muset o jejich peníze svádět urputnější boj než před rokem.
Letošní listopadové zlepšení ekonomického sentimentu je také argumentem proti překotnému snižování úrokových sazeb České národní banky. Pokud by se optimističtější očekávání průmyslníků promítla do skutečného růstu výroby a zároveň dále rostla kupní síla obyvatelstva, mohly by zesílit poptávkové inflační tlaky. Zejména v oblasti služeb a bydlení přitom cenové tlaky zůstávají rizikem.
Česká ekonomika by v příštím roce mohla růst tempem kolem 2,5 procenta. Zatímco dosavadní oživení stálo do značné míry na spotřebě domácností, v příštím roce by se k ní ve větší míře mohl přidat průmysl. Listopadový průzkum představuje první nadějný signál takového vývoje. Pokud jej potvrdí i následující měsíce, česká ekonomika by konečně mohla vykročit k vyváženějšímu a udržitelnějšímu růstu, méně závislému pouze na ochotě Čechů utrácet.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.