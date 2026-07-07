Vietnam čistí tržiště od falešného luxusu. Padělky Gucci a Rolex ale živí miliardový byznys
Kabelky Chanel, hodinky Rolex nebo boty Gucci za zlomek ceny originálu. Vietnam pod tlakem Spojených států rozjel rozsáhlý zásah proti padělkům, zabavuje desetitisíce kusů zboží a zavírá tržiště. Černý trh má ale silné dodavatelské řetězce, věrné zákazníky a podle expertů jen tak nezmizí.
Když vietnamská policie letos vtrhla do dvou nenápadných skladů na okraji Ho Či Minova Města, našla v nich více než 23 tisíc párů pantoflí označených logy značek Nike, Adidas, Crocs nebo Gucci. S výrobci těchto značek ale zboží nemělo nic společného. Šlo o padělky v odhadované hodnotě dvou miliard vietnamských dongů, tedy zhruba 76 tisíc dolarů (v přepočtu zhruba 1,61 milionu korun). Upozornil na to server BBC.
Jen několik desítek kilometrů od skladů se přitom podobné zboží dál otevřeně prodávalo na tržištích v turistických čtvrtích. Napodobeniny modelů, které v zahraničních obchodech stojí až 900 dolarů (v přepočtu cca 20 tisíc korun), tam bylo možné koupit přibližně za třicet dolarů (v přepočtu cca 636 korun). Vedle nich visely falešné kabelky Chanel, trička Prada nebo hodinky Rolex.
Pražští policisté zatím při hokejovém mistrovství světa odhalili 600 falešných či mnohonásobně prodaných vstupenek se škodou dva miliony korun. Z podvodu dosud obvinili tři lidi, dva z nich na falšování vstupenek spolupracovali, uvedli šéf pražské policie Petr Matějček a vedoucí pražského oddělení kybernetické kriminality Václav Písecký. Fanoušky znovu vyzvali k obezřetnosti.
Policisté v Praze odhalili 600 falešných vstupenek na hokejové mistrovství
Enjoy
Pražští policisté zatím při hokejovém mistrovství světa odhalili 600 falešných či mnohonásobně prodaných vstupenek se škodou dva miliony korun. Z podvodu dosud obvinili tři lidi, dva z nich na falšování vstupenek spolupracovali, uvedli šéf pražské policie Petr Matějček a vedoucí pražského oddělení kybernetické kriminality Václav Písecký. Fanoušky znovu vyzvali k obezřetnosti.
Vietnam patří dlouhodobě k nejznámějším centrům obchodu s napodobeninami značkového zboží. Nyní se však vláda pokouší této pověsti zbavit.
Tlak z Washingtonu
Celostátní zásah proti porušování práv duševního vlastnictví odstartoval 7. května. Zaměřuje se nejen na fyzické padělky, ale také na internetové pirátství a zneužívání ochranných známek.
Policejní razie nejsou ve Vietnamu ničím novým. Úřady v minulosti pravidelně zabavovaly falešné zboží před televizními kamerami, provoz se ale po několika týdnech často vrátil do původních kolejí. Tentokrát je tlak silnější. Jedním z hlavních důvodů je hrozba obchodních sankcí ze strany Spojených států.
Státní úřad inspekce práce v roce 2025 odhalil 2484 nelegálně zaměstnaných lidí, meziročně o 550 více. Nejčastěji šlo o občany třetích zemí, zejména Ukrajince. Pokuty za přestupky související s nelegální prací přesáhly 134 milionů korun.
Inspekce práce loni odhalila 2484 nelegálně pracujících. Meziročně jich přibylo o více než čtvrtinu
Zprávy z firem
Státní úřad inspekce práce v roce 2025 odhalil 2484 nelegálně zaměstnaných lidí, meziročně o 550 více. Nejčastěji šlo o občany třetích zemí, zejména Ukrajince. Pokuty za přestupky související s nelegální prací přesáhly 134 milionů korun.
Americký obchodní úřad USTR v dubnu označil Vietnam za zemi, která dlouhodobě nedostatečně chrání práva duševního vlastnictví. Podle BBC šlo o první podobné označení některé země po třinácti letech. Americká strana zároveň Vietnam zařadila mezi nejhorší případy porušování těchto práv na světě.
Vietnam čelící riziku nových cel proto slíbil, že počet zásahů proti padělkům zvýší meziročně nejméně o pětinu. Jen během posledních tří týdnů v květnu měly úřady vyřídit přes 1400 případů porušování práv duševního vlastnictví.
Čínská výroba, vietnamské tržiště
Značná část padělků prodávaných ve Vietnamu pochází z Číny. Velkoobchodníci zboží vybírají, ve velkém dovážejí přes severní hranici a následně ho distribuují menším obchodníkům. Vietnam má pro tento obchod výhodnou polohu. Je blízko čínským výrobním centrům a zároveň má vlastní rozsáhlý textilní, oděvní a obuvnický průmysl.
Právě v Asii navíc vyrábí i řada skutečných evropských a amerických značek. Materiály, zkušenosti pracovníků i výrobní technologie tak existují ve stejném regionu, kde se rozvíjí také paralelní černý trh.
Módní svět si hledá cestu k napodobeninám luxusních značek. Zatímco pro současnou střední generaci znamenalo pochlubit se „fejkovou“ kabelkou dovezenou z dovolené v Itálii trhnout si ostudu, mileniálové a generace Z v tom problém nevidí. „Dupes“, neboli duplikáty, jsou pro ně levnější alternativou k prémiovým kouskům, na které (zatím) nemají peníze.
Zkáza pro luxus. Mladí i díky TikToku hrdě nosí „fejky“, na prémiové značky nemají peníze
Enjoy
Módní svět si hledá cestu k napodobeninám luxusních značek. Zatímco pro současnou střední generaci znamenalo pochlubit se „fejkovou“ kabelkou dovezenou z dovolené v Itálii trhnout si ostudu, mileniálové a generace Z v tom problém nevidí. „Dupes“, neboli duplikáty, jsou pro ně levnější alternativou k prémiovým kouskům, na které (zatím) nemají peníze.
Část kůže může být například nařezána v Číně, šití může probíhat ve Vietnamu a konečný výrobek pak skončí na místním tržišti s logem světové značky.
Zpřísnění kontrol má podporu části vietnamských podnikatelů. Místní módní návrháři upozorňují, že padělky poškozují nejen zahraniční značky, ale i domácí výrobce. Zákazníci jsou podle nich ochotni zaplatit desítky dolarů za šaty, které vypadají jako výrobek luxusního módního domu, ale stejnou nebo nižší cenu odmítají dát za originální model od místního návrháře.
Poptávku živí nízké příjmy i turisté
Boj proti padělkům naráží především na ekonomickou realitu. Průměrný měsíční příjem ve Vietnamu se podle údajů citovaných BBC pohybuje kolem 225 dolarů, tedy zhruba 4 800 korun. Originální výrobky luxusních značek jsou tak pro většinu obyvatel nedostupné.
Kupující padělků navíc obvykle nejsou zákazníky, kteří by si jinak pořídili originál. Podle Thi Thanh Huong Tranové ze SKEMA Business School se obě skupiny téměř nepřekrývají. Zákazník s nízkým příjmem si kabelku luxusní značky nekoupí ani po zmizení její levné napodobeniny.
Poláci v čele s miliardářem Michalem Solowowem můžou udat směr dalšího vývoje oboru jaderných modulárních reaktorů v Evropě. Dosavadní výběrová řízení v Británii, Česku a Švédsku naznačovala, že budoucnost těchto reaktorů patří spíše společnosti Rolls-Royce SMR s podílem ČEZ. Na její domácí britský trh ale razantně zamířila Solowowa firma Synthos Green Energy (SGE) s reaktory od společnosti GE Vernova Hitachi. A drží silné trumfy.
Poláci chtějí vypálit rybník reaktorům Rolls-Royce SMR. A mají silné trumfy
Názory
Poláci v čele s miliardářem Michalem Solowowem můžou udat směr dalšího vývoje oboru jaderných modulárních reaktorů v Evropě. Dosavadní výběrová řízení v Británii, Česku a Švédsku naznačovala, že budoucnost těchto reaktorů patří spíše společnosti Rolls-Royce SMR s podílem ČEZ. Na její domácí britský trh ale razantně zamířila Solowowa firma Synthos Green Energy (SGE) s reaktory od společnosti GE Vernova Hitachi. A drží silné trumfy.
Poptávku zároveň podporují turisté, pro které se návštěva tržišť s falešnými kabelkami, hodinkami nebo obuví stala součástí cestovatelského zážitku. Právě kombinace domácí a zahraniční klientely dává černému trhu dostatečný odbyt i po policejních zásazích.
Prodejci se navíc rychle přizpůsobují. Zboží stahují do skladů, přesouvají obchod na internet nebo mění názvy a loga tak, aby se originálu podobaly, ale obtížněji se postihovaly. Z Nike se tak může stát Mike, zatímco vzhled výrobku zůstane téměř stejný.
Češi si uvykli jezdit za levnějšími nákupy do Polska. Nejsou to jen potraviny, ale také tabákové výrobky. Vždyť cenový rozdíl na krabičce cigaret z Polska je v průměru 50 korun. A český stát z těchto nákupů nevyinkasuje ani korunu na spotřební dani. Jen kvůli nákupům cigaret a zahřívaného tabáku v Polsku tak stát přijde o sedm miliard korun, spočítaly tabákové společnosti.
Levnější cigarety z Polska připraví českou státní kasu o sedm miliard, spočítaly tabačky
Money
Češi si uvykli jezdit za levnějšími nákupy do Polska. Nejsou to jen potraviny, ale také tabákové výrobky. Vždyť cenový rozdíl na krabičce cigaret z Polska je v průměru 50 korun. A český stát z těchto nákupů nevyinkasuje ani korunu na spotřební dani. Jen kvůli nákupům cigaret a zahřívaného tabáku v Polsku tak stát přijde o sedm miliard korun, spočítaly tabákové společnosti.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.