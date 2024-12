Rok bitcoinu. Jeho cena letos stoupla o 115 procent

Cena nejrozšířenější kryptoměny bitcoin se v uplynulém roce zvýšila o 115 procent na současných 95 tisíc dolarů, tedy zhruba 2,3 milionu korun. V prosinci cena dosáhla dosavadního maxima, 106 tisíc dolarů. Po následném mírném propadu by měla na začátku příštího roku dál růst.

Rok 2024 byl pro bitcoin podle ředitele Bit.plus Martina Stránského mimořádně významný jak z hlediska jeho tržní hodnoty, tak i politického přijetí. Během roku zaznamenal výrazný růst, který byl podpořen zejména zvýšeným institucionálním zájmem a očekáváním příznivější regulace kryptoměn a také volbou Donalda Trumpa prezidentem Spojených států. Trump se profiluje jako příznivec kryptoměn.

Prodeje bitcoinu v ČR se zvýšily o desítky procent

„Zájem o bitcoin vzrostl také v Česku. Meziročně se ke konci prosince zvýšily prodeje bitcoinu v rámci Bit.plus o 80 procent. Sněmovna také schválila nový zákon o digitalizaci finančního trhu, který má zavést pravidla regulace trhu s kryptoaktivy a přinést lepší ochranu spotřebitelům. Na trh má dohlížet Česká národní banka. Zákon má ještě projednat Senát. Stanovuje například požadavky na odbornou způsobilost,“ dodal Stránský.

Analytik Purple Trading Petr Lajsek připomněl, že v dubnu se uskutečnil dlouho očekávaný halving neboli půlení bitcoinu. Ten nastává každé čtyři roky a díky němu se nabídka bitcoinu stále snižuje, což by mělo zajistit jeho vzácnost. Aktuálně je v oběhu přes 19 milionů bitcoinů, celková nabídka by měla dosáhnout 21 milionů. V oběhu je tak za 15 let již 90 procent všech bitcoinů, zbylých deset procent bude na trh uvolňováno až do roku 2140.

„Hlavní událostí roku však byly volby ve Spojených státech, kde republikánská strana, zastánce podpory kryptoměnového odvětví, získala prezidentské křeslo i většinu v Kongresu. Tím se USA podle slov nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa zavázaly stát lídrem v oblasti kryptoměn a blockchainových technologií,“ uvedl analytik Wood & Company Tomáš Kacerovský.

Rok 2025 může být podle expertů pro kryptoměny opět pozitivní, Donald Trump by se měl postarat o ideální prostředí. Zavedení státního rezervního fondu by pak mohlo bitcoin posunout na nová historická maxima. Příští rok také podle Kacerovského slibuje zrychlenou adopci blockchainu tradičními finančními institucemi a korporacemi.

