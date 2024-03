Pražská burza je nejsilnější za posledních víc než 15 let

Pražská burza ve středu uzavřela na nejvyšší hodnotě od konce června 2008, tedy za posledních víc než 15 a půl roku. Index PX hlavně díky růstu akcií energetické společnosti ČEZ posílil o 1,55 procenta na 1513,01 bodu.

Akcie ČEZ přidaly 2,58 procenta na 854 korun. „Akcie ČEZ posilovaly navzdory snížení ratingového výhledu od agentury Moody's, za jejich růstem tak zřejmě stály především spekulace v tisku o případném zrušení daně z nadměrných zisků v roce 2025,“ uvedl makléř společnosti Wood & Company Vladimír Vávra.

Solidní růst vykázaly i finanční tituly. Emise Komerční banky uzavřely se ziskem 1,22 procenta na 832,50 korun a akcie Erste stouply o 1,62 procenta na 1030 korun. Rostly i cenné papíry Monety, a to o 1,91 procenta na 101,40 koruny. Akcie pojišťovny VIG zdražily o 1,47 procenta na 725 korun.

Naopak v červených číslech skončily cenné papíry zbrojovky Colt, které ztratily 3,23 procenta a uzavřely na hodnotě 600 korun. V minusu skončily i akcie řetězce Pilulka, které odepsaly 1,87 procenta na 210 korun. Hodnota akcií výrobce nápojů Kofoly se nezměnila a zůstala 270 korun.

Česká měna druhým dnem po sobě mírně oslabila. Vůči euru dnes ztratila dva haléře na 25,33 koruny za euro, k dolaru si koruna pohoršila o tři haléře na 23,40 koruny za dolar.

