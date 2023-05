Po platině je velká sháňka. Cena kovu letos zaručeně neklesne

Poptávka po platině se v letošním roce prudce zvýší a na trhu bude chybět skoro milion troyských uncí (oz; 31,1 gramu) kovu. Předpovídají to analytici ze Světové rady pro investice do platiny (WPIC), podle nichž se poptávka proti loňsku zvýší asi o 28 procent. Platinu potřebuje mnoho průmyslových odvětví, od chemiček přes automobilový sektor až po sklárny.

Cena platiny se v pondělí odpoledne na světových trzích pohybovala kolem 1070 dolarů (23 200 Kč) za unci, a byla tak blízko několikaletého maxima zhruba 1130 USD/oz, kde byla v dubnu. Nabídka platiny bude podle expertů letos přibližně o jedno procento nižší než loni, což v kombinaci s vysokou poptávkou prakticky vylučuje, že by se cena kovu výrazně snížila.

Analytici se domnívají, že očekávaný nedostatek platiny bude ve skutečnosti ještě horší, než původně předpovídali. Deficit na trhu tak letos dosáhne přibližně 983 tisíc uncí, což je o 77 procent více, než analytici předpovídali teprve v březnu.

Vstupní surovina i investice

Průmyslová poptávka, zejména v chemické a sklářské výrobě v Číně, bude zřejmě nejsilnější v historii, odhaduje zpráva WPIC. Silná poptávka pokračuje také v automobilovém sektoru, protože platina se stává stále častější náhradou drahého palladia v katalyzátorech.

Platinu si v letošním prvním čtvrtletí oblíbili také investoři, do prutů a mincí investovali o 71 procent více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Investice do 102 tisíc troyských uncí platiny je celkově nejvyšší od třetího čtvrtletí roku 2021, k čemuž přispěla další silná poptávka z Japonska, uvedla WPIC.

Pokles ceny platiny je téměř vyloučený

Nejisté globální ekonomické prostředí a inflační tlaky spolu s energetickou krizí představují pro odvětví těžby a zpracování platiny poměrně náročné makroekonomické podmínky, uvedl ve zprávě generální ředitel rady Trevor Raymond. Pravděpodobnost poklesu ceny tohoto drahého kovu je ale nízká.

„Důležité je, že hlavními faktory očekávaného 28procentního růstu poptávky po platině v roce 2023 jsou oblasti, kde jsou rizika poklesu dobře ošetřena,“ uvedl Raymond. „Patří mezi ně pokračující nahrazování platiny za palladium v automobilovém průmyslu a už smluvně zajištěné zvyšování sklářských a chemických kapacit v Číně. K obojímu přispívá rostoucí investiční poptávka,“ dodal.

Vedle katalyzátorů se platina využívá například při výrobě laboratorních zařízení, v elektrotechnice, zubařském vybavení a špercích. Je totiž velmi odolná vůči korozi. Platina bývala před lety dražší než palladium, jehož cena se nyní pohybuje kolem 1500 dolarů za troyskou unci. Před dvěma lety ale byla cena palladia přechodně i dvojnásobná.

