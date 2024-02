Paradox roku 2024: Ekonomika poroste, na akciích se to ale nemusí projevit

První týdny roku přinesly hned několik konferencí, na nichž místní i zahraniční investoři představovali své vize pro úspěšnou skladbu portfolia pro letošní rok. Oproti roku předchozímu, který přinesl mnohdy rekordní nárůsty oproti očekávání, by letošek mohl přinést stabilnější investiční klima. Ale nejspíš také menší výnosy.

Pro pochopení investičního roku 2024 je potřeba nejprve dobře chápat, co se vlastně přesně stalo v roce 2023. Vloni totiž nevyšly téměř žádné predikce růstu. Podle původních scénářů totiž měla rapidně růst Čína, k pozvolnému návratu k růstu měly dospět USA a Evropa, zejména eurozóna měly stagnovat, nebo dokonce upadnout do recese. To se pak mělo odrazit na ceně akcií a také na cenách a úrocích dluhopisů.

To však nenastalo. Naopak. Po solidním růstu z prvního kvartálu se Evropa a USA nejprve začaly propadat, konec roku však zejména v USA prožily doslova snový růst akcií. Ten vycházel zejména z pozitivních dat o vývoji inflace a nezaměstnanosti a z toho, že se nejspíš přiblížil bod zlomu cyklu. Ačkoli Fed zatím sazby snižovat nezačal, všichni s ním již počítají, a tak započítávají je do rostoucích cen.

Dopad růstu 2023

To se však může projevit v letošním vývoji, myslí si například senior portfolio manažer Amundi Petr Zajíc.

„Prudký růst na konci roku 2023 částečně vyčerpal potenciál, který jsme původně viděli až v roce 2024. Proto se domníváme, že ten letošní rok nebude tak silný, ale přesto by mohl investorům přinést kladná reálná zhodnocení. Úrokové sazby zůstávají vysoké, což poskytuje stabilní základ pro investice. Klíčové bude, jak rychle budou centrální banky snižovat úrokové sazby a jakým geopolitickým událostem budeme v letošním roce čelit,“ uvedl na konferenci pořádané investiční společností Amundi.

A podobně vidí situaci také Ľuboš Mokráš z PPF Banky. Podle něj rok 2024 nepřinese výraznější růst cen akcií, ačkoli jinak zůstává optimistický.

„Vloni rostly zejména akcie z takzvané Magnificent 7 (tedy sedm největších technologických firem – pozn. red.). Letos u nich neočekáváme nijak zásadní pokles. Ale k růstu by se mohla přidat i další odvětví. Celkově však nepůjde o tak razantní růst jako v poslední části loňského roku,“ uvedl Mokráš na konferenci EMUN Investiční výhledy.

Příliš mnoho optimismu

Problémem pro potenciální růst akcií v letošním roce pak jsou právě přílišná očekávání. Trhy totiž počítají s celou řadou pozitiv, která jsou přitom zcela nejistá. Klíčovou zůstává inflace, která sice ve většině zemí klesá, ale Fed i Evropská centrální banka nadále avizují, že návrat inflace stále hrozí. Z toho vyplývá druhá nejistota – rychlý začátek snižování úrokových sazeb. Fed i ECB zatím sazby nesnižují a centrální bankéři neustále zchlazují očekávání, že snižování sazeb začne brzy a bude rychlé.

A třetí významný předpoklad je, že se Amerika i Evropa (tedy zejména eurozóna) vyhnou krizi i recesi. Zatímco USA nejspíš recese již nehrozí (na rozdíl od další inflační vlny), v Evropě došlo kvůli inflaci a energetické krizi k výraznému propadu životní úrovně a propadu spotřebitelské nálady. A to může přinést další zpomalení ekonomiky, až recesi.

