Pivní dynastie kasírují. Po růstu akcií prodaly část AB InBev za 18 miliard
Rodinní akcionáři pivovarnického obra AB InBev vybírají zisky po silné burzovní rally. Část historických vlastníků prodala akcie výrobce značek Stella Artois, Corona či Michelob Ultra za 731 milionů eur, tedy zhruba 17,8 miliardy korun. Podle agentury Bloomberg přišel blokový prodej poté, co akcie největšího pivovaru světa od začátku roku vyskočily o 37 procent.
Část historických rodinných vlastníků společnosti Anheuser-Busch InBev prodala podíl v největším pivovaru světa za 731 milionů eur, tedy zhruba 17,8 miliardy korun. V dolarovém vyjádření jde o 843 milionů dolarů, tedy přibližně 17,9 miliardy korun. Podle agentury Bloomberg se tak stalo po silném růstu akcií AB InBev od začátku letošního roku. Nabídku akcií zajišťovala finanční společnost JPMorgan Chase.
Společnost Eugenie Patri Sebastien – holdingová společnost, která spravuje podíly některých historických akcionářů ve společnosti AB InBev – nabídla v blokovém obchodu zhruba deset milionů akcií po 73,10 eura za kus, tedy asi 1779 korun za akcii. Vyplývá to z podmínek transakce, které měla k dispozici agentura Bloomberg. Akcie AB InBev po zveřejnění obchodu v pondělí při otevření trhu klesly až o 2,5 procenta na 73,32 eura, tedy zhruba 1784 korun. Prodejní cena představovala 2,8procentní slevu proti pátečnímu závěru.
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AB InBev vyrábí značky Stella Artois, Corona nebo Michelob Ultra. Současná podoba pivovarnického gigantu vznikala postupně od 80. let prostřednictvím velkých akvizic a fúzí. Klíčovým momentem bylo spojení belgické Interbrew s brazilskou Ambev, z něhož vznikl transatlantický pivovarnický obr. Později následovalo převzetí mexické Grupo Modelo a následně SABMilleru.
Lucemburská Eugenie Patri Sebastien spravuje zájmy části belgických vlastníků pivovaru, včetně rodin Van Damme, de Mevius a de Spoelberch. Je součástí složité akcionářské struktury AB InBev, která odráží historii velkých převzetí a spojování v pivovarnickém sektoru.
Pomohlo mistrovství světa ve fotbale
Firma minulý týden uvedla, že sponzoring fotbalového mistrovství světa podpořil poptávku po značce Michelob Ultra ve Spojených státech a po dalších pivech v Mexiku. Nestačilo to ale na vyrovnání slabších objemů v regionu zahrnujícím Čínu.
Akcie AB InBev do pátečního závěru od začátku roku 2026 vzrostly o 37 procent. Díky tomu se zařadily mezi pět nejvýkonnějších titulů indexu Euro Stoxx 50.
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Pivovarnický obr zároveň dál sází na své „megaznačky“, jako jsou Corona, Stella Artois a Michelob Ultra. Do nich směřují investice, které mají podpořit růst v době, kdy se na několika klíčových trzích zpomaluje konzumace alkoholu.
Spotřebu piva v Evropě a Spojených státech v posledních letech brzdí tlak na životní náklady i rostoucí obavy z negativních zdravotních dopadů pití alkoholu. AB InBev se proto snaží růst opřít o nejsilnější globální značky a marketingové investice.
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