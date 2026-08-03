Bitcoinová kauza míří před soud. Žalobkyně chce pro Blažka 6,5 roku vězení
Dar bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti má soudní dohru. Státní zástupkyně obžalovala čtyři lidi včetně bývalého ministra Pavla Blažka, kterému navrhuje 6,5 roku za mřížemi.
Státní zástupkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci podala v bitcoinové kauze obžalobu na Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze. Vyplývá to z vyjádření olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna.
Případ souvisí s darováním kryptoměny pochybného původu v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti dříve odsouzeným drogovým dealerem Jiřikovským. Blažkovi například žalobkyně navrhuje trest 6,5 roku vězení.
Obžalobu obdržel brněnský soud
Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, uvedl olomoucký vrchní žalobce Dragoun. V tiskové zprávě jména obžalovaných uvedena nejsou, jsou však známá z doby jejich obvinění. Vyjádření Blažka, Daňhela a Titze redakce shání, Jiřikovský je ve vazbě.
Jiřikovskému navrhuje žalobkyně souhrnný trest 20 let odnětí svobody a propadnutí majetku. Obžaloba se týká provozování darknetového tržiště Nucleus Market v letech 2014 až 2016, na němž se ve velkém rozsahu obchodovalo s omamnými a psychotropními látkami, i legalizace výnosů z této činnosti v roce 2015 v rozsahu zhruba 12 milionů korun.
Trest zahrnuje také jeho předchozí odsouzení, z jehož výkonu byl podmíněně propuštěn. Za praní špinavých peněz v podobě darování bitcoinů v hodnotě 960 milionů korun ministerstvu spravedlnosti v březnu 2025 navrhuje státní zástupkyně další devítiletý trest odnětí svobody, uvedl Dragoun na webu VSZ.
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Názory
Bitcoinová kauza se resuscituje v plné nahotě. A tentokrát na to vládní strany ani nepotřebují nikoho dalšího, aby jim komplikoval předvolební situaci. Úplně stačí jejich vlastní aktivity, jak ukazuje osud „koordinátora pro objasnění bitcoinové kauzy“, který nyní raději končí, než aby přišel s bolestivým objasněním. Máme tu bitcoingate 2.0.
Blažkovi a Daňhelovi hrozí 6,5 roku vězení
Exministrovi Pavlu Blažkovi (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, a jeho někdejšímu náměstkovi Daňhelovi žalobkyně navrhuje 6,5 roku vězení a peněžité tresty v jednotkách milionů korun.
Podle obžaloby se podíleli na legalizaci výnosů z trestné činnosti související s darknetovým tržištěm a darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, přičemž záměrně porušili své povinnosti úředních osob. Obžalováni jsou proto z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
Advokátovi žalobkyně navrhuje osm let
Ještě vyšší trest navrhuje žalobkyně Jiřikovského advokátovi Kárimu Titzovi, který podle obžaloby legalizaci výnosů z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
V souvislosti s darem je obžalován z účastenství ve formě organizátorství zločinu zneužití pravomoci úřední osoby a z praní špinavých peněz.
„Dále je tomuto obviněnému samostatně kladeno za vinu, že se podílel ještě v březnu a dubnu 2025 na legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu 40 bitcoinů, což představuje zhruba 74 milionů korun,“ uvedl Dragoun.
Žalobkyně Titzovi navrhuje osmiletý úhrnný trest, peněžitý trest v desítkách milionů korun a zákaz činnosti na osm let.
VSZ v Olomouci muselo podat obžalobu do 14. srpna, jinak by byl Jiřikovský kvůli končící vazební lhůtě propuštěn na svobodu.
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic podle ní nebylo zameteno pod koberec. Ve svém vystoupení v úvodu patrně poslední předvolební řádné schůze Sněmovny vyzdvihla dohody o narovnání s kupci kryptoměny pochybného původu, kterou ministerstvu ještě pod vedením Pavla Blažka daroval nyní obviněný Tomáš Jiřikovský. Úplnost vysvětlování aféry pak před poslanci zpochybnili Piráti Olga Richterová a Jakub Michálek.
Bitcoinová kauza je uzavřená kapitola, uvedla Decroix
Politika
Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) soudí, že bitcoinová kauza je uzavřenou kapitolou. Nic podle ní nebylo zameteno pod koberec. Ve svém vystoupení v úvodu patrně poslední předvolební řádné schůze Sněmovny vyzdvihla dohody o narovnání s kupci kryptoměny pochybného původu, kterou ministerstvu ještě pod vedením Pavla Blažka daroval nyní obviněný Tomáš Jiřikovský. Úplnost vysvětlování aféry pak před poslanci zpochybnili Piráti Olga Richterová a Jakub Michálek.
Stát přijal bitcoiny za téměř miliardu
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal tehdejší ministr spravedlnosti Blažek loni v březnu jako dar pro stát od Jiřikovského. Darování kryptoměny vyvolalo otázky ohledně původu majetku, transparentnosti i etiky přijetí takového daru státem.
Podle vyšetřovatelů měl dar sloužit k legalizaci dalších Jiřikovského bitcoinů. Programátor se ke kryptoměně dostal po propuštění z vězení, kde si odpykával devět let za provozování online tržiště pro prodej drog.
Většinu zabavené elektroniky mu loni v lednu vydal na podnět Nejvyššího soudu brněnský krajský soud. Kvůli šifrování totiž znalec nevěděl, co je v zařízeních uloženo.
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Prezident Pavel: Bitcoinová kauza má mimořádně škodlivý potenciál
Politika
Bitcoinová kauza, kvůli které rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), má mimořádně škodlivý potenciál, uvedl ve Sněmovně prezident Petr Pavel. Může podle něj znevěrohodnit instituce státu v očích občanů, snížit důvěru ve spravedlnost obecně i poškodit Českou republiku v zahraničí.