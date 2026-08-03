Britská AstraZeneca jedná o megafúzi s americkým rivalem
Britská farmaceutická skupina AstraZeneca jedná o možném spojení s americkým konkurentem Bristol Myers Squibb. Hodnota společného podniku by se pohybovala kolem 400 miliard dolarů a transakce by patřila k největším fúzím v historii. Dohoda však zatím není jistá.
AstraZeneca v posledních měsících diskutuje o spojení s americkou farmaceutickou společností Bristol Myers Squibb. S odkazem na zdroje obeznámené s jednáním o tom informoval deník Financial Times.
Pokud by se firmy dohodly, vznikla by společnost s hodnotou přibližně 400 miliard dolarů. Šlo by tak o jednu z největších podnikových transakcí v historii.
Jednání nicméně zatím nemají jistý výsledek. Podle zdrojů Financial Times firmy o možné fúzi hovoří několik měsíců, stále však není jasné, zda se jim podaří dohodu uzavřít.
AstraZeneca se přibližuje americkému trhu
Možná megafúze přichází poté, co AstraZeneca v loňském roce představila plán přímého vstupu na americkou burzu. Firma chce využít vyššího ocenění společností na americkém kapitálovém trhu, zároveň ale hodlá zachovat své akcie obchodované v Londýně.
Akcie AstraZenecy se během čtrnáctiletého působení generálního ředitele Pascala Soriota více než zčtyřnásobily. Svým výkonem překonaly širší britský index FTSE 100 i hlavního domácího konkurenta GSK, připomíná web stanice CNBC.
Růst táhnou léky na rakovinu
Výsledky AstraZenecy za druhé čtvrtletí, které společnost zveřejnila minulý týden, ukázaly pokračující silnou poptávku po léčivech proti rakovině a vzácným onemocněním.
Onkologické přípravky se v roce 2025 podílely na tržbách přibližně 25 miliardami dolarů, tedy téměř polovinou celkových prodejů společnosti. Léky zaměřené na kardiovaskulární, ledvinová a metabolická onemocnění přinesly zhruba 12 miliard dolarů.
AstraZeneca překonala očekávání analytiků. Britské farmaceutické skupině pomohla především rostoucí poptávka po lécích na rakovinu prsu a plic. Dosavadní úspěchy však investorům nestačí. Po nedávném nezdaru ve vývoji jednoho přípravku nyní sledují, zda firma dokáže dodat další generaci miliardových léků. Želízkem v ohni by mohl být experimentální lék na hubnutí.
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AstraZeneca překonala očekávání analytiků. Britské farmaceutické skupině pomohla především rostoucí poptávka po lécích na rakovinu prsu a plic. Dosavadní úspěchy však investorům nestačí. Po nedávném nezdaru ve vývoji jednoho přípravku nyní sledují, zda firma dokáže dodat další generaci miliardových léků. Želízkem v ohni by mohl být experimentální lék na hubnutí.
Případné spojení s Bristol Myers Squibb by tak vytvořilo jednoho z největších hráčů světového farmaceutického průmyslu.
Zpráva o možné transakci přichází přibližně dvanáct let poté, co AstraZeneca odmítla pokus o převzetí ze strany většího amerického konkurenta Pfizer.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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