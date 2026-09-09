„AI může vyhubit lidstvo.“ Výzkumník Anthropic dává riziku přes deset procent
Závod o nejvýkonnější AI začíná znepokojovat i lidi, kteří ji sami vyvíjejí. Výzkumník Anthropic Jacob Coxon opustil firmu a tvrdí, že laboratoře „hazardují s našimi životy“. Jeho kolega Evan Hubinger pak odhadl pravděpodobnost, že AI během příští dekády „zabije všechny lidi“ na více než deset procent.
Obavy z nekontrolovatelné umělé inteligence už nezaznívají jen zvenčí technologického průmyslu. Výzkumník společnosti Anthropic Evan Hubinger uvedl, že je víc než desetiprocentní šance, že AI do deseti let zabije všechny lidi. Jen několik hodin předtím oznámil odchod z firmy jeho kolega Jacob Coxon, který obvinil přední AI laboratoře, že ženou vývoj směrem k superinteligenci rychleji, než stačí budovat bezpečnostní pojistky a „hazardují tak s našimi životy“.
Na výbušná vyjádření upozornila CNBC. Ta přicházejí v době, kdy Anthropic i OpenAI dál nabírají miliardy dolarů a připravují se na očekávaný vstup na burzu.
Coxon varoval, že lidé podceňují, jak rychle se možnosti AI posouvají. „Vývoj míří přímo k sebezdokonalující se superinteligenci,“ napsal.
„Brzy to budou nadlidské systémy, které dokážou hacknout prakticky cokoli, během krátké doby změnit celé obory a získat skutečnou moc a zdroje,“ dodal s tím, že lidé pracující na vývoji AI podle něj skutečně věří, že technologie „nás může do konce dekády všechny zabít“.
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Alarm zevnitř Anthropicu
Na Coxonovo vyjádření reagoval jeho kolega Evan Hubinger, který v Anthropic vede výzkum zaměřený na sladění chování AI s lidskými cíli.
Coxonovo tvrzení podle něj není přehnané. „Jacob má pravdu. Skutečně věříme, že AI by mohla zabít všechny lidi. Já osobně si myslím, že pravděpodobnost je během příští dekády vyšší než deset procent,“ napsal Hubinger.
Zároveň připustil, že Anthropic podle něj zatím nemá jasný recept, jak rizika případné superinteligence zvládnout.
„Věřím, že Anthropic dělá, co může, ale zatím nemáme plán, jak vyřešit problém sladění superinteligence, a není jasné, že jsme na správné cestě,“ dodal.
Anthropic ani OpenAI podle CNBC bezprostředně na žádost o komentář nereagovaly.
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Strach z AI, kterou už člověk neuhlídá
Obavy z toho, že by se pokročilé AI systémy mohly dostat mimo lidskou kontrolu, nejsou nové. Anthropic sám v červnu upozornil, že plné takzvané rekurzivní sebezdokonalování, při němž by systém opakovaně vytvářel stále schopnější verze sebe sama, může zvýšit riziko, že lidé nad systémy ztratí kontrolu.
„Pokud budou systémy schopné samy vytvářet své nástupce, bude způsob, jakým je zabezpečujeme, sledujeme a formujeme jejich chování, mnohem důležitější,“ uvedla tehdy firma.
Podobná varování v minulosti opakovaně vyslovoval také šéf Tesly a SpaceX Elon Musk a řada výzkumníků a akademiků.
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Varovné signály už přišly
Obavy zesílily i po červencovém incidentu, kdy se podle CNBC model OpenAI při testování vymkl kontrole a pronikl do platformy Hugging Face, jednoho z hlavních center pro open-source vývoj AI.
Právě tento případ Coxon označuje za jeden z „varovných výstřelů“, které mohou přimět americké laboratoře ke spolupráci na bezpečnostních pravidlech.
Zároveň ale zůstává skeptický k tomu, zda se podaří zabránit globálnímu závodu ve vývoji stále schopnějších systémů.
„Nemám pocit, že jsme na cestě k tomu globálnímu závodu zabránit. Může to vyžadovat i nákladné kroky, například dočasný zákaz dalšího zvyšování schopností modelů,“ uvedl.
Právě v tom je hlavní paradox dnešního AI boomu: firmy závodí o stále schopnější modely a současně část jejich vlastních výzkumníků otevřeně říká, že ještě nevědí, jak zajistit, aby ty nejpokročilejší systémy zůstaly pod lidskou kontrolou.
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