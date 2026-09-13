FOTOGALERIE: Dobrovolně za mříže. V Japonsku otevřeli luxusní hotel v bývalém vězení
Více než sto let stará věznice v japonské Naře dostala nový život. Z míst, kde ještě před necelou dekádou pobývali vězni, vzniklo 48 luxusních apartmá. Hoshinoya Nara Prison přitom svou minulost neskrývá. Původní cihlové zdi, vysoká okna i charakteristické chodby se staly součástí nevšedního hotelu.
Japonská Nara je známá především svými historickými chrámy a jeleny, kteří se volně pohybují po místním parku. Od letošního léta ale nabízí další důvod k návštěvě. V areálu bývalé věznice otevřela japonská společnost Hoshino Resorts luxusní hotel Hoshinoya Nara Prison.
První hosty přivítal 25. června po přibližně sedmileté rekonstrukci. Projekt měl od začátku nelehký úkol: proměnit historickou věznici v moderní hotel a zároveň zachovat její architektonickou hodnotu. Budova je totiž od roku 2017 v Japonsku chráněnou významnou kulturní památkou.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si bývalou věznici, která se přeměnila na hotel:
Vězení staré více než sto let
Historie areálu sahá do období Meidži, kdy Japonsko procházelo rozsáhlou modernizací. Věznice byla dokončena v roce 1908 jako součást reformy tehdejšího vězeňského systému. Navrhl ji architekt Keidžiro Jamašita, který se podílel na výstavbě několika soudních a vězeňských budov.
Nara patřila mezi takzvaných pět velkých věznic období Meidži. Společně s ní vznikla zařízení v Nagasaki, Kanazawě, Čibě a Kagošimě. Areál v Naře je podle Hoshino Resorts jediným z této pětice, který se dochoval kompletně v původní architektonické podobě.
Historický pivovar Bohemia Regent v Třeboni dokončil opravu jedné ze svých budov a plánuje rozšířit ubytovací kapacity. Nové příležitosti hledá také ve výrobě plechovkového piva a v zahraničí, kam letos hodlá vyvézt téměř polovinu produkce. Po třech letech zároveň zdražil.
Bohemia Regent oživuje pivovar v Třeboni. Chystá víc ubytování i piva v plechu
Zprávy z firem
Historický pivovar Bohemia Regent v Třeboni dokončil opravu jedné ze svých budov a plánuje rozšířit ubytovací kapacity. Nové příležitosti hledá také ve výrobě plechovkového piva a v zahraničí, kam letos hodlá vyvézt téměř polovinu produkce. Po třech letech zároveň zdražil.
Od roku 1946 areál fungoval jako věznice pro mladistvé. Svému původnímu účelu přestal sloužit v roce 2017, kdy byl zároveň prohlášen za významnou kulturní památku.
Z vězeňských prostor vznikla luxusní apartmá
Při přestavbě se architekti nesnažili minulost budovy schovat. Naopak ji využili jako hlavní součást hotelového konceptu. Zachované cihlové stěny a vysoké stropy doplnilo dřevo, textilie, současný nábytek a tlumené osvětlení.
Hotel nabízí celkem 48 apartmá. Jednotlivá apartmá vznikla propojením devíti až jedenácti někdejších prostor vězeňského křídla, na což odkazují i názvy tří kategorií pokojů: The 9-Cell, The 10-Cell a The 11-Cell Deluxe.
Nejdřív byl starý dům v centru Kutné Hory. Pak přišly vlastní peníze, tři roky na stavbě, památkáři, řemeslníci a spousta rozhodnutí, která se nedala odložit na zítřek. Architektka Jana Zadák si vyzkoušela, co se stane, když se z člověka navrhujícího domy stane jejich investor i budoucí provozovatel.
Z architektky hoteliérkou. Pět let dávala dohromady dům ze 14. století přímo v centru Kutné Hory
Reality
Nejdřív byl starý dům v centru Kutné Hory. Pak přišly vlastní peníze, tři roky na stavbě, památkáři, řemeslníci a spousta rozhodnutí, která se nedala odložit na zítřek. Architektka Jana Zadák si vyzkoušela, co se stane, když se z člověka navrhujícího domy stane jejich investor i budoucí provozovatel.
Přestavbu komplikoval památkově chráněný charakter celého komplexu. Firma Hoshino Resorts při rekonstrukci spolupracovala s japonskou vládou i odborníky na ochranu historických staveb a vedle samotné přeměny bylo nutné provést také seizmické zpevnění budov.
Část věznice slouží jako muzeum
Hotel není jedinou novou funkcí historického areálu. Už 27. dubna se zde otevřelo také Nara Prison Museum, které představuje historii budovy, její architekturu i vývoj japonského vězeňství.
Část komplexu byla ponechána v původní podobě. Návštěvníci se tak mohou podívat například do centrální strážnice a zachovaného vězeňského křídla. Muzeum zároveň prostřednictvím umění a designu pracuje s tématy života vězňů, svobody a fungování vězeňského systému.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Hotel a muzeum jsou propojené a ubytovaní hosté mají do muzea bezplatný vstup. Do vybraných prostor se navíc dostanou ráno a večer i mimo běžnou otevírací dobu.
Za noc desítky tisíc korun
Pobyt v bývalém vězení ale vyjde podstatně dráž než běžná noc v Naře. Hoshinoya patří mezi luxusní značky skupiny Hoshino Resorts. Při otevření začínala oficiálně uváděná cena na 147 tisících jenech za pokoj a noc včetně daně a servisního poplatku, bez stravy.
Aktuální rezervační systém hotelu ale například pro zářijové a říjnové termíny ukazuje ceny od zhruba 322 dolarů (více jak 6 700 korun) za osobu a noc, u některých termínů přesahují 500 dolarů, tedy téměř deset a půl tisíce korun. Výsledná částka se liší podle termínu, délky pobytu i počtu hostů.
Také gastronomie navazuje na historii místa. Jídlo čerpá z období Meidži, během kterého se v Japonsku výrazněji prosazovaly západní vlivy. Snídaně a večeře se navíc podávají v soukromých jídelních prostorách vytvořených v bývalých celách další historické budovy.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.