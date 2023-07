Obchod s rýží se zastavil. Po omezení vývozu z Indie obchodníci čekají, co udělají ceny

Indie zakázala vývoz bílé rýže jiných druhů než basmati, snaží se tak zabránit prudkému růstu cen na domácím trhu. Zákaz se týká asi čtvrtiny celkového exportu rýže z Indie. Země je největším světovým vývozcem této plodiny, připadá na ni přes 40 procent celosvětových dodávek.

Reklama

Ceny rýže se v Indii za poslední rok zvýšily o více než 11 procent, úrodu poškodily silné deště. Očekává se, že ceny v následujících dnech výrazně porostou, uvedla s odvoláním na tři obchodníky agentura Reuters.

Rýže je základní potravinou pro více než tři miliardy lidí a téměř 90 procent této plodiny náročné na vodu se pěstuje v Asii. Tam ale suché počasí a efekt El Niňo pravděpodobně omezí dodávky.

„Ceny rýže na exportním trhu dál porostou. Očekáváme minimální nárůst kolem 50 dolarů za tunu, ale mohlo by to být i 100 dolarů a více,“ řekl obchodník z mezinárodní společnosti v Singapuru. „V tuto chvíli prodávající i kupující čekají, o kolik se trh zvýší," dodal.

S chlebem je to mnohem jednodušší. Aneb jak Japonsko přestalo milovat rýži Enjoy Japonská kuchyně bez rýže? Ještě nedávno nepředstavitelná věc se stává skutečností. Tradiční stálice jídelníčku Japonců prohrává boj s pohodlnějšími a levnějšími alternativami potravin a příloh. A spotřeba rýže tak klesla v Japonsku na historické minimum, uvedl deník The Guardian. duk Přečíst článek

Ceny atakují pětiletá maxima

Před oznámením Indie se vietnamská rýže s obsahem pěti procent lámaných obilek nabízela za 515 až 525 dolarů za tunu. Indická rýže parboiled s pěti procenty lámaných obilek se tento týden pohybovala poblíž pětiletého maxima na úrovni 421 až 428 dolarů za tunu.

Další dva obchodníci, jeden v Singapuru a druhý v Bangkoku, uvedli pod podmínkou zachování anonymity, že očekávají podobný nárůst cen. „Dnes jsme neslyšeli o žádných uskutečněných obchodech. Kupující ale budou muset zaplatit za dodávky vyšší ceny, protože rozhodnutí Indie stáhlo z trhu velké objemy,“ řekl obchodník ze Singapuru.

Světové ceny potravin jsou nejníže od dubna 2021. Zlevnily obiloviny, zdražil cukr Trhy Světové ceny potravin klesly v červnu opět klesly, jsou nejníže od dubna 2021. Způsobil to hlavně poklesu cen cukru, rostlinných olejů, obilovin a mléčných výrobků, uvedla to Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). ČTK Přečíst článek

Svět to pocítí

V Thajsku, které je druhým největším světovým vývozcem rýže, dodavatelé před podpisem nových smluv vyčkávají, jaký bude vývoj cen. „Vývozci nebudou chtít prodávat, protože nevědí, jaké ceny mají uvádět,“ řekl Reuters předseda thajského sdružení vývozců rýže. „Někteří z nich mají za to, že ceny by mohly dosáhnout 700 až 800 dolarů za tunu,“ dodal.

„Celosvětové dodávky rýže se drasticky omezí. Indie je druhým největším producentem této základní potraviny na světě,“ uvedla ekonomka Eve Barreová ze společnosti Coface. Zákaz podle ní nejvíc zasáhne Bangladéš a Nepál, protože obě země jsou hlavními vývozními destinacemi.

„Mezi hlavní destinace indické rýže patří Bangladéš, Čína, Benin a Nepál. Velké množství indické rýže dovážejí také africké země,” napsali analytici společnosti Gro Intelligence. Zasažení dovozci se mohou uchýlit k alternativním dodavatelům v regionu, jako je Thajsko a Vietnam.

Indie může do roku 2075 předstihnout ekonomiku USA i Číny, tvrdí prognóza banky Goldman Sachs Money Spojené státy by do roku 2075 mohly sestoupit na třetí příčku v žebříčku největších ekonomik světa. Kromě Číny by je totiž mohla předstihnout rovněž Indie. Informoval o tom server CNBC s odvoláním na prognózy investiční banky Goldman Sachs. Spojené státy jsou nyní největší ekonomikou světa. Číně patří druhá příčka, zatímco Indie je až pátá za Japonskem a Německem, uvedl server CNBC. ČTK Přečíst článek

Situace nahraje spekulantům

„Ačkoliv zatím ceny rýže na světových trzích zůstávají stabilní, následující měsíce mohou přinést výrazné výkyvy. Vedle snížení globální nabídky, což má na růst ceny příznivý vliv, se do cenotvorby zapojí také spekulanti, od kterých bych očekával největší aktivitu a snahu dostat ceny výše,“ míní analytik společnosti XTB Štěpán Hájek.

„Potenciálně se můžeme dostat zpět na úrovně ze začátku roku, kdy se cena rýže obchodovala nejvýše od roku 2008. To podporuje vedle základního fundamentu nabídky a poptávky, kdy Indie zůstává lídrem trhu, také makroekonomický obrázek, který definuje výrazný růst nákladů na sklizeň za poslední rok,“ dodal.

Dodávky potravin jsou už teď pod značným tlakem. Rusko v pondělí odstoupilo od takzvaných obilných dohod, které od loňského léta umožňovaly vývoz ukrajinských zemědělských produktů z černomořských přístavů. Ceny pšenice na světových trzích na to zareagovaly růstem. Tento týden si připsaly přes deset procent, což je jejich největší týdenní nárůst za více než 16 měsíců.