Velká kávová krize. Globální obchod se kvůli „brutálnímu“ růstu cen téměř zastavil

Cena kávy arabica se jen od loňského listopadu zvýšila o 70 procent na současných zhruba 3,90 dolaru za libru (198 korun za kilogram). Pražírny mají často problém přesvědčit maloobchodní prodejce, aby na vyšší ceny přistoupili.

Globální obchod s kávou se prakticky zastavil, obchodníci i pražírny snížili nákupy na minimum. Vede je k tomu prudký růst cen, který agentura Reuters označila za brutální. Například cena kávy arabica se jen od loňského listopadu zvýšila o 70 procent na současných zhruba 3,90 dolaru za libru (198 korun za kilogram).

Pražírny mají často problém přesvědčit maloobchodní prodejce, aby přistoupili na vyšší ceny. Obchody to přijímají se značnou nevolí, odborníci proto očekávají v tomto odvětví vlnu konsolidace.

Na výročním sjezdu americké Národní kávové asociace v Houstonu účastníci tento týden uvedli, že 70procentní nárůst ceny termínových kontraktů na kávu arabica na komoditní burze Intercontinental Exchange (ICE) jen od listopadu je šokoval. Vývoj cen na ICE je měřítkem pro ceny kávy po celém světě.

Generální ředitel společnosti ELCAFÉ C.A. v Ekvádoru Renan Chueiri uvedl, že je to letos poprvé, co tato firma na výrobu instantní kávy neměla do března zakázky na veškerou produkci očekávanou v letošním roce.

„Obvykle už bychom byli vyprodaní, ale zatím jsme prodali méně než 30 procent produkce,“ řekl Chueiri. „Tak velký cenový nárůst klientům snižuje volnou hotovost, takže nemají dost peněz na to, aby si nakoupili, co potřebují,“ dodal.

Z ruky do úst

Růst cen kávy způsobila nižší produkce v důležitých oblastech pěstování, zejména v Brazílii. Tím se snižuje dostupnost kávových zrn. „Nikdo tomu nechce být vystaven, nikdo teď nenakupuje s dodáním v budoucnu, všechno je to z ruky do úst,“ řekl jeden z makléřů, který se pohybuje na trhu s kávou. Vzhledem k citlivosti problému požádal o zachování anonymity.

Souslovím „z ruky do úst“ myslel praxi, kdy obchodníci nakupují pouze takové množství, které v dané chvíli potřebují. V této branži je totiž jinak běžné, že se káva nakupuje na skladové zásoby, z nichž ji pak obchodníci distribuují podle potřeby nebo s ní obchodují.

Zmíněný makléř poznamenal, že mnoho nedávných obchodů v Brazílii bylo provedeno velmi konzervativním způsobem. „Uzavřete obchod a pak máte sedm dní na to, abyste jeli na farmu nebo do skladu a tu kávu si tam vyzvedli. Zkontrolujete kvalitu, a pokud je v pořádku, na místě zaplatíte a s tou kávou odjedete,“ řekl.

Nedávný průzkum agentury Reuters ukázal, že cena kávy arabica by se do konce letošního roku mohla snížit asi o 30 procent. Nejenže vysoké ceny omezují poptávku, první náznaky také ukazují, že úroda v Brazílii by mohla být v příští sezoně vysoká. Dokud ale ceny výrazně neklesnou, může se velká část světového obchodu s kávou dostat do velkých problémů.

Generální ředitel jedné z velkých pražíren ve Spojených státech uvedl, že někteří jeho klienti si nejsou jisti, zda mohou pokračovat v podnikání. „Nevědí, zda budou moci prodávat svou produkci za nové ceny,“ řekl a také požádal o zachování anonymity. Spojené státy mají největší trh z hlediska spotřeby kávy na světě.

Supermarkety a obchody s potravinami se podle uvedeného ředitele postavily proti požadavkům, aby platily vyšší ceny, o které si řekly pražírny. Vyjednávání se protahovalo a některým maloobchodním prodejnám začínala chybět káva na pultech. „Byla to noční můra,“ dodal.