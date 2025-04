Vidina recese kvůli clům vzbudila obavy ze slabé poptávky po ropě. Ceny jsou nejníže od roku 2021

Vliv na cenu má i překvapivé rozhodnutí členů skupiny OPEC+ zvýšit těžbu. Za celý týden by mohly kontrakty na dodávky ropy zaznamenat nejvyšší pokles za dva roky.

Ceny ropy dnes navázaly na čtvrteční propad, severomořský Brent je nejníže od poloviny roku 2021. Hlavní příčinou jsou podle analytiků obavy ze slabé poptávky vyvolané celními poplatky, které zavádí administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vliv má ale i překvapivé rozhodnutí členů skupiny OPEC+ zvýšit těžbu.

Krátce před 16:45 SELČ vykazovala cena severomořské ropy Brent pokles o 7,78 procenta na 64,68 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) ve stejnou dobu ztrácela 8,65 procenta a prodávala se za 61,16 dolaru za barel. Ve čtvrtek se ceny obou kontraktů propadly zhruba o 6,5 procenta a za celý týden by mohly zaznamenat nejvyšší pokles za dva roky, uvedla agentura Reuters.

Mezi Trumpovými cly a zvýšením produkce OPEC+ „nemohl ropný komplex udělat nic jiného, než se smířit s takovým typem výprodejů, který nebyl k vidění od kolapsu v době pandemie,“ uvedl analytik společnosti PVM John Evans.

Trump ve středu představil rozsáhlá cla, která se dotknou téměř všech zemí a produktů. Dovoz ropy, plynu a rafinovaných produktů byl z nových cel vyňat, trhy se však obávají, že cla by mohla podnítit inflaci, způsobit eskalaci globální obchodní války, zpomalit hospodářský růst i poptávku po pohonných hmotách.

Osm členských zemí skupiny OPEC+ se ve čtvrtek dohodlo, že v květnu zvýší těžbu ropy o 411 000 barelů denně. Trh čekal zvýšení o 135 000 barelů denně. Skupina zahrnuje Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její spojence v čele s Ruskem.

