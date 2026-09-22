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newstream.cz Trhy Nvidia vydělává jako nikdy dřív. Její akcie ale vysílají varovný signál

Nvidia vydělává jako nikdy dřív. Její akcie ale vysílají varovný signál

Nvidia
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Nvidia dál vydělává na boomu umělé inteligence, investoři ale začínají pochybovat, jak dlouho jí mimořádný růst vydrží. Její akcie se vzhledem k očekávanému zisku obchodují poblíž nejnižšího ocenění za více než deset let, přestože firma předpovídá další prudký růst tržeb. Obavy vzbuzují zejména tlak na marže a čipy, které si začínají vyvíjet její největší zákazníci.

Nvidia těží z obrovské poptávky po čipech pro umělou inteligenci a očekává další prudký růst tržeb i zisku. Na burze však její akcie za konkurenty výrazně zaostávají. Investoři se totiž stále častěji ptají, zda si nejhodnotnější společnost světa dokáže současné tempo udržet.

Aktuální cena akcie 227,38 USD NASDAQ: NVDA · orientační tržní kotace k 22. 9. 2026
 
Zdroj: TradingView · NVIDIA / NVDA
Zdroj: TradingView, Investing.com, Yahoo Finance a tržní data NASDAQ. Cena v grafu se může průběžně měnit. Nejde o investiční doporučení.

Akcie Nvidie se obchodují za méně než sedmnáctinásobek zisku očekávaného v příštích dvanácti měsících. Podle údajů agentury Bloomberg jde o ocenění poblíž nejnižší úrovně za více než deset let. Je zhruba poloviční oproti roku 2025, kdy přitom firma rostla pomaleji. Ještě letos v květnu investoři za její akcie platili více než pětadvacetinásobek očekávaného zisku.

„Ocenění akcií se výrazně snížilo, což naznačuje značnou skepsi ohledně toho, zda je současná ziskovost společnosti dlouhodobě udržitelná,“ uvedl portfolio manažer společnosti TCW Eli Horton.

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Čipy rostou, Nvidia za konkurenty zaostává

Akcie Nvidie v pondělí završily pět dní růstu v řadě. Celý polovodičový sektor se zotavoval z výprodeje, který vyvolaly výzvy ke zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů AI. Polovodičový index SOX 14. září ztratil téměř šest procent, v pondělí ale přidal 4,3 procenta. Náladu zlepšily první známky úspěchu nového AI agenta Muse od společnosti Meta, který se rychle dostal mezi nejpopulárnější mobilní aplikace.

Od začátku roku akcie Nvidie posílily o 22 procent. Mezi technologickými giganty skupiny Magnificent Seven je překonal jen Apple s růstem o 25 procent. Vedle ostatních výrobců čipů je však výsledek podstatně slabší: index SOX letos vzrostl téměř o 76 procent a Micron, Intel i AMD si připsaly více než 180 procent. Nvidia patří v tomto indexu k pěti nejméně výkonným titulům.

Zisk má téměř zdvojnásobit. Proč tedy pochybnosti?

Výhled samotné firmy zůstává mimořádně silný. Ve fiskálním roce 2027, který končí v lednu, mají její tržby vzrůst o 90 procent a čistý zisk o 99 procent. V předchozím roce přitom oba ukazatele rostly o 65 procent. Pro fiskální rok 2028 Nvidia předpověděla růst tržeb o 70 procent, zatímco analytici předtím očekávali 45 procent.

Obavy investorů se ale soustředí na ziskové marže. Rostou náklady na důležité komponenty, zejména paměťové čipy. Hrubá marže Nvidie dosáhla ve druhém čtvrtletí 75 procent, podle průměru analytických odhadů však ve čtvrtém čtvrtletí klesne pod 72 procent. Poté se má znovu zlepšit.

Další hrozbou je konkurence od vlastních zákazníků. Meta vyzdvihuje úspory díky čipům vyvíjeným ve vlastní režii a Alphabet kolem svých čipů vybudoval významný byznys. „Firmy chtějí snížit svou závislost na Nvidii,“ uvedl David Russell ze společnosti TradeStation. Podle něj tak může její postavení na trhu časem oslabit a marže dál klesat.

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Investice do AI zatím nezpomalují

Nvidia se za čtyři roky, během nichž její akcie vzrostly o více než 1600 procent, stala nejhodnotnější společností světa. Tržby se jí za tu dobu zvýšily z přibližně 27 miliard dolarů ve fiskálním roce končícím v lednu 2023 na odhadovaných 410 miliard dolarů v současném fiskálním roce.

Otázkou zůstává, zda podobné tempo vydrží. Výstavba datových center naráží na odpor a rostoucí úrokové sazby vyvolávají obavy o budoucí výdaje na AI. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by investice do výpočetní infrastruktury měly brzy zpomalit.

Horton z TCW upozorňuje, že současné ocenění akcií jako by už počítalo s omezením těchto investic – buď ze strany velkých technologických firem, nebo kvůli přísnější regulaci AI. Ani jeden scénář však nepovažuje za pravděpodobný. Rozdíl mezi silným výhledem Nvidie a zdrženlivostí investorů proto podle něj může představovat příležitost.

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