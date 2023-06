Akcionáře devizové SAB čekají tučné dividendy

Společnost SAB Finance, český nebankovní lídr trhu devizových obchodů, plánuje navýšit vlastní kapitál o půl miliardy korun. Za kapitál získaný emisí nových akcií nakoupí akcie Trinity Bank. Jen bankovní dividendy by do zisku SAB Finance mohly přinést minimálně 50 milionů korun ročně.

Tyto transakce zvýší celkovou výnosnost pro akcionáře SAB Finance. „Při předpokladu stejné ziskovosti Trinity Bank jako v roce 2022 my mohly přinést do zisku SAB Finance minimálně 50 milionů korun ročně formou inkasované dividendy a dalších více než 50 milionů korun formou navýšení vnitřní hodnoty akcií české banky Trinity Bank,“ říká k plánovanému úpisu nových akcií SAB Finance Radomír Lapčík, zakladatel a většinový majitel SAB Finance a také investor do internetového deníku newstream.cz.

Novou emisi akcií schválila valná hromada SAB Finance dnes. Hlavními body setkání akcionářů bylo pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií SAB Finance v počtu 471 699 kusů o jmenovité hodnotě 388 korun. To při tržní ceně 1 060 korun za akcii to představuje navýšení vlastního kapitálu o 500 milionů korun.

Výnosnost vysoko nad průměrem trhu

Akcionáři schválili investici SAB Finance do zvýšení základního kapitálu své dceřiné společnosti SAB Financial Investments. Ta následně nabude akcie Trinity Bank. Dividendy od dynamicky rostoucí české banky Trinity Bank jsou v odhadované výši 10 až 15 procent ročně. Poslední vyplacená dividenda banky byla ve výši 13,15 procenta na akcii a nad rámec vyplacené dividendy se investice do akcií banky zhodnotila o dalších téměř 15 procent. Celkové zhodnocení tak představovalo 28,12 procenta ročně, což představuje jedno z nejvyšších zhodnocení na českém trhu.

„Potenciální dividenda od banky tak může pro akcionáře SAB Finance dosáhnout výše až 117 milionů korun za rok 2023,“ říká Ondřej Korecký, předseda představenstva SAB Finance.

Na základě pozitivního vývoje výsledků hospodaření SAB Finance a s ohledem na výše popsanou transakci představenstvo společnosti navíc rozhodlo o změně cílů dividendové politiky. Minimální cílená dividenda se navyšuje z pěti na 8,2 procenta ročně. Plný efekt výše popsané transakce se dostaví v roce 2024, kdy vedení společnosti očekává růst dividendy pro akcionáře společnosti SAB Finance na úrovni 10,2 procenta ročně.

Pro SAB Finance byl rok 2022 absolutně rekordním, stejně tak pro Trinity Bank. Auditovaný účetní zisk SAB Finance loni dosáhl hodnoty 268 milionů korun, oproti roku 2021 tak vzrostl o třetinu. Trinity Bank vydělala jednu miliardu korun před zdaněním, což je oproti roku 2021 nárůst o 400 procent.

