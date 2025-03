Největší akvizice Alphabetu v historii. Za 32 miliard dolarů koupí firmu Wiz

Americká společnosti Alphabet, která je majitelem Googlu, koupí za 32 miliard dolarů (735,4 miliardy korun) firmu zabývající se kybernetickou bezpečností Wiz. Akvizice je zatím největší, jakou kdy Alphabet uskutečnil, a zdvojnásobí podíl firmy na trhu s kybernetickou bezpečností.

Alphabet byl podle médií blízko dohodě o převzetí firmy Wiz už loni v červenci, tehdy měla cena činit zhruba 23 miliard dolarů. Jednání ale nakonec ztroskotala kvůli obavám, zda dohodu schválí antimonopolní orgány.

Alphabet upevní náskok

Alphabet si díky dohodě upevní náskok před společnostmi Amazon a Microsoft v závodě o cloudové služby. Dohoda rovněž posílí cloudové aktivity Googlu o řešení kybernetické bezpečnosti s umělou inteligencí (AI) od firmy Wiz. Díky tomu bude Google lépe konkurovat v odvětví.

Obtížné regulační prostředí v roce 2024 ztížilo mnoha firmám záměr prosadit velké obchodní dohody. Trhy ale teď vidí podmínky optimističtěji, pokud vláda prezidenta Donalda Trumpa upustí od některých antimonopolních opatření, která uzavření podobných dohod bránila.

Wiz je jeden z nejrychleji rostoucích softwarových start-upů. Specializuje se na bezpečnost cloudových služeb a na detekci hrozeb v reálném čase. Sídlí v New Yorku a kromě Spojených států má pobočky také v Izraeli. Start-up spolupracuje podle svých internetových stránek s řadou velkých cloudových společností, včetně Amazonu, Microsoftu, Oraclu a Googlu. Mezi jeho zákazníky patří firmy jako banka Morgan Stanley, automobilka BMW či prodejce luxusního zboží LVMH.

Zájem o kybernetickou bezpečnost roste od loňského výpadku způsobeného systémy společnosti CrowdStrike. Tehdy výpadek služeb narušil provoz v různých odvětvích a přiměl firmy k velkým investicím do zabezpečení svých internetových domén.

Alphabet by měl nově oznámenou transakci dokončit v příštím roce. Wiz se pak připojí ke cloudové divizi Googlu.

Skupině Alphabet vzrostl čistý zisk na 643 miliard, výnosy zaostaly za očekáváním Zprávy z firem Čistý zisk americké technologické skupiny Alphabet, které patří internetová společnost Google, vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí o 28 procent na 26,54 miliardy dolarů (643 miliard korun). Výnosy však zaostaly za očekáváním analytiků, hlavně kvůli zpomalování podnikání v oblasti cloud computingu. ČTK Přečíst článek