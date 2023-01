Nejbohatším klubem je Manchester City, největším skokanem Liverpool. Žebříčku dominuje Premier League

Nejvyšší příjmy měl v sezoně 2021/22 Manchester City. Nejvíc si polepšil Liverpool. Více než polovina nejbohatších klubů na světě hraje Premier League – v top 20 je jich hned jedenáct (viz tabulka pod článkem). Je to poprvé, kdy je v žebříčku fotbalových boháčů sestavovaném společností Deloitte více než polovina klubů ze stejné ligy.

Reklama

Nejlepší české kluby Plzeň, Slavia a Sparta už už vyhlížejí start jarní části ligy, ale o tomhle žebříčku si mohou nechat jenom zdát. Nejspíš navždy.

Fotbal přihrál britské ekonomice. Díky mistrovství překvapivě vzrostla Enjoy Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v listopadu proti předchozímu měsíci překvapivě zvýšil o 0,1 procenta, přispělo k tomu i mistrovství světa ve fotbale. Oznámil to britský statistický úřad. Snížila se tak pravděpodobnost, že britská ekonomika už loni vstoupila do recese. Vyhlídky na letošní rok však podle analytiků zůstávají nepříznivé. ČTK Přečíst článek

Společnost Deloitte po 26. sestavila žebříček nejbohatších klubů, takzvanou Money League, podle výše příjmů. Podle něj se nejvíc peněz ve fotbale točí v Británii. Kluby z Premier League inkasují obří sumy z prodeje televizních práv a reklamy.

Jeden z nejlepších klubů světa Manchester City si v žebříčku udržel první místo, vydělal 731 milionů eur (asi 17,5 miliardy korun), před Realem Madrid (zhruba 17,13 miliardy korun). Liverpool se ze sedmého místa dostal na třetí, zatímco Manchester United, Chelsea, Tottenham a Arsenal se také dostaly do top 10, přičemž West Ham, Leicester, Leeds, Everton a Newcastle jsou v top 20.

Oslovuje miliony diváků

Celkové příjmy dvaceti nejlepších klubů v sezoně 2021/22 činily 9,2 miliardy eur, což je nárůst o 13 procent. Pro srovnání: v sezoně 2020/21 to bylo 8,2 miliardy eur.

Reklama

Vzestup byl celkem logicky podle Deloitte způsoben návratem fanoušků na stadiony po covidových restrikcích. Tržby v den zápasu vzrostly ze 111 milionů eur na 1,4 miliardy.

„Premier League byla jedinou z pěti velkých evropských lig, která zaznamenala nárůst hodnoty mediálních práv. I nadále oslovuje miliony diváků po celém světě,“ uvedl Tim Bridge, vedoucí partner v obchodní skupině Deloitte Sports.

Máte rádi fotbal? FIFA 23 byla nejprodávanější hrou v Česku Enjoy Nejprodávanější hrou roku 2022 v Česku je fotbal FIFA 23 od Electronic Arts, která o prvenství bojovala s listopadovou novinkou God of War Ragnarök. Třetí místo obsadila FIFA 22, která vedla prvních devět měsíců do vydání nového ročníku. Vyplývá to z údajů největšího prodejce JRC. ČTK Přečíst článek

Kumulativní komerční výnosy navíc vzrostly o osm procent (z 3,5 miliardy eur na 3,8 miliardy), k čemuž přispěly především anglické kluby (které také těžily z pohybu kurzu libry). Pět z „velké šestky“ – Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United a Tottenham Hotspur – vykázalo nárůst příjmů o 15 procent nebo více. To znamenalo celkový nárůst o 226 milionů eur.

Největším skokanem v žebříčku je Liverpool, který se dostal ze sedmého na třetí místo. Výrazně mu k tomu pomohlo tažení Ligou mistrů, kde prohrál až ve finále s Realem Madrid (0:1). Liverpool poprvé vygeneroval příjem více než 100 milionů eur za zápas a byli jedním z pouhých pěti klubů, kterému se to podařilo.

Příjmy evropských fotbalových klubů v sezoně 2021/2022 v mil. eur a meziroční srovnání v pct bbc.co.uk, Delloite