Lukáš Kovanda: Aplaus pro korunu. Vůči euru posílila víc než švýcarský frank

Česká koruna od začátku ruské invaze na Ukrajinu posílila vůči euru více než švýcarský frank, který je v čase krizí považován za „bezpečný přístav“. Dnes je euro poprvé od srpna 2008 za méně než 23,50 koruny.

Česká koruna dnes odpoledne vůči euru zpevnila poprvé od 1. srpna 2008 pod psychologickou úroveň 23,50. Dostala se až na úroveň kursu 23,492 za euro, tedy na svoji absolutně nejsilnější úroveň za celé období od 1. srpna 2008, jak plyne z dat Bloombergu. Od „zrození“ eura v roce 1999 byla vůči němu koruna silnější než dnes pouze ve 14 dnech, a to vesměs v létě roku 2008.

Česká koruna od začátku války na Ukrajině posílila vůči euru více než švýcarský frank. To je pozoruhodný úspěch, uvážíme-li, že švýcarská měna je tradičně považována za takzvané bezpečné útočiště nebo také „bezpečný přístav“ pro časy velké nejistoty, rapidní inflace, válek a dalších krizí. Koruna je teď svým způsobem bezpečnější útočiště než frank.

Koruna od 24. února do dneška posílila vůči euru o 5,3 procenta, zatímco švýcarský frank „jen“ o 4,2 procenta, plyne z dat agentury Bloombergu. Měny typu švédské, norské či dánské koruny nebo třeba britská libra, či polský zlotý nebo maďarský forint, si vůči euru vedly v porovnání s českou korunou ještě mnohem hůře než frank.

V časech velké nejistoty či válek přesunují investoři či střadatelé celého světa svůj majetek do těch nejbezpečnějších měn, jako tradičně je americký dolar nebo právě švýcarský frank. To proto, že ti investoři či střadatelé míní, že pokud svůj majetek a své úspory převedou právě do těchto měn, mají největší šanci, že o ně nepřijdou z důvodu inflace nebo jiného měnového znehodnocení.

Přízeň mezinárodního kapitálu je vrtkavá

Proto v ekonomicky či politicky těžkých časech mají měny typu amerického dolaru nebo švýcarského franku silný sklon zpevňovat. Ruku v ruce s tím, jak do nich investoři a střadatelé celého světa přesouvají svůj majetek, své úspory, které dosud měli v jiných měnách.

Jestliže tedy česká koruna v čase od 24. února 2022 do dneška zpevnila vůči euru výrazněji než švýcarský frank, jedná se o její pozoruhodný úspěch. Svět ji totiž vnímá podobně bezpečně jako právě frank, ne-li víc. A je to dobrá vizitka také pro celou Českou republiku.

Pochopitelně, přízeň mezinárodního kapitálu je vrtkavá, takže úspěch koruny nelze přeceňovat, nicméně i tak jde o pozitivní vývoj. Může za něj letošní teplá zima a s ní související nadále nadprůměrně naplněné plynové zásobníky napříč EU. Ty jsou nyní o více než 20 procentních bodů naplněnější, než odpovídá pětiletému průměru. Jsou totiž naplněny stále z více než 60 procent. Jejich nadprůměrná naplněnost citelně snižuje riziko hlubší recese v EU i ČR, což korunu pohání vzhůru.

Česká měna ovšem těží také z rozdílu v základním úroku na koruně a v základním úroku na euru. Základní úroková sazba České národní banky činí sedm procent, zatímco základní sazba Evropské centrální banky nyní představuje tři procenta. Rozdíl tedy odpovídá čtyřem procentním bodům. Uvažme, že v dlouhodobém průměru let 1999 až 2023 odpovídá tento rozdíl zhruba 0,6 procentního bodu. Rozdíl v úrocích na koruně a na euru je tedy stále bezmála sedminásobný proti dlouhodobému průměru. Pro mezinárodní investory je tak výhodnější než prakticky kdykoli v minulosti ukládat si své volné prostředky v koruně, a nikoli euru, případně je z eura do koruny přesouvat. I to vede ke zpevnění koruny.

Navíc je Česká národní banka nadále připravena svá eura na devizovém trhu prodávat, a nakupovat za ně koruny, aby tak českou měnu zpevnila a stabilizovala, bude-li třeba. I tato její permanentní připravenost kurs korunu zpevňuje. Jedná se o takzvanou slovní intervenci, v tomto případě tedy ve prospěch koruny.

Proč se teď vyplatí koupě zahraniční ojetiny

Silná koruna působí protiinflačně. Vítané „okno příležitosti“ se tak otevírá například zájemcům o koupi ojetého vozu z dovozu. Kvalitní ojetiny z Německa jsou o desetitisíce korun levnější než před rokem touto dobou. Například poměrně kvalitní octavia dovezená z Německa nyní může být jen díky posílení koruny o 60 tisíc korun levnější než před rokem. Škoda Kodiaq pak i o více než sto tisíc.

Lidé by neměli nákup ojetin z dovozu odkládat, protože je pravděpodobné oslabení koruny. Letos koncem června by podle analytiků, jejichž prognózy zaznamenává Bloomberg, měla nejpravděpodobněji oslabit na 24,10 za euro, do konce letošního roku pak na 24,20.

