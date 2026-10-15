Investoři začínají panikařit. Z AI akcií se během týdne vypařil bilion dolarů
Výprodej technologických akcií nabírá na síle. Dvacet nejhodnotnějších firem z oblasti umělé inteligence a polovodičů přišlo od začátku týdne dohromady o více než bilion dolarů tržní hodnoty. Investory znervózňují vyšší úrokové sazby, dražší financování AI infrastruktury i rostoucí konkurence v čipovém sektoru.
Akcie technologických firem po celém světě dál prudce oslabují. Podle webu CNBC ztratilo dvacet nejhodnotnějších společností z oblasti umělé inteligence a polovodičů od začátku týdne více než bilion dolarů tržní kapitalizace. Ve čtvrtek před otevřením amerických trhů klesala Nvidia o 1,8 procenta, Micron o 4,4 procenta a AMD o 3,5 procenta. CoreWeave ztrácela 5,3 procenta, Nebius čtyři procenta a Oracle přibližně dvě procenta.
Výprodej zasáhl Asii i Evropu
Ještě výraznější propady přišly v Asii. Jihokorejský SK Hynix se propadl o více než deset procent a Samsung Electronics o 8,73 procenta. V Japonsku ztratil SoftBank 7,9 procenta, výrobce zařízení pro testování čipů Advantest téměř 14 procent a Tokyo Electron 6,45 procenta. Tchajwanská TSMC oslabila o 1,81 procenta.
Pod tlakem zůstaly také evropské technologické tituly. ASML klesala o 6,6 procenta, Infineon Technologies o 9,4 procenta a ASM International o 9,6 procenta. Nokia odepisovala pět procent.
Umělá inteligence by se v budoucnu nemusela spoléhat jen na obří datová centra. Mohla by se sama šířit mezi levnými zařízeními připojenými k internetu, využívat jejich výpočetní výkon a vytvářet decentralizovanou síť, kterou nebude snadné vypnout. Společnost Anthropic varuje, že malé AI modely mohou být od podobné schopnosti vzdálené už jen několik měsíců, píše CNBC.
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Umělá inteligence by se v budoucnu nemusela spoléhat jen na obří datová centra. Mohla by se sama šířit mezi levnými zařízeními připojenými k internetu, využívat jejich výpočetní výkon a vytvářet decentralizovanou síť, kterou nebude snadné vypnout. Společnost Anthropic varuje, že malé AI modely mohou být od podobné schopnosti vzdálené už jen několik měsíců, píše CNBC.
Investory děsí drahé peníze
Hlavním problémem jsou rostoucí náklady na financování obrovských investic do AI infrastruktury. Vyšší úrokové sazby mohou prodražit výstavbu datových center a dalších projektů, z nichž technologické firmy v posledních letech výrazně těžily. Obavy zesílily po vyšší než očekávané americké inflaci, která zvýšila pravděpodobnost dalšího růstu sazeb Fedu. Ve středu kvůli tomu Nasdaq Composite klesl o 1,88 procenta a S&P 500 o 1,11 procenta.
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Politika
Elon Musk odmítl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield používané Ukrajinou. Podle něj o rychlosti a využívání systému rozhoduje americká vláda, armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Kyjev přitom tvrdí, že omezení narušila některé vojenské mise.
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