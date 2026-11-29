Může padnout dřív, než se čekalo. Experti varují před prolomením bankovního šifrování
Umělá inteligence možná rozlouskla matematiku, která chrání peníze i státní tajemství. Uznávaný informatik Scott Aaronson tvrdí, že AI laboratoře na průlomu v kryptografii zatím mlčky sedí.
Společnosti vyvíjející nejvýkonnější modely umělé inteligence mohou podle předních odborníků disponovat zjištěními, která by v horizontu několika měsíců otřásla jedním ze základních pilířů zabezpečení bank i vlád. Jak uvádí britský deník The Guardian, v sázce je šifrování, na němž stojí bankovní transakce, diplomatická korespondence i soukromé e-maily.
Teoretický informatik Scott Aaronson listu sdělil, že existují „dobře doložené fámy“, podle nichž výkonné modely AI pokročily v řešení desítky let starých matematických problémů souvisejících s tím, jak svět kóduje tajné informace. Začátkem tohoto týdne Aaronson napsal, že si je na základě více spolehlivých zdrojů „prakticky jistý“, že laboratoře AI sedí na jedné či více kryptografických „bombách“. Konkrétní oznámení nicméně od firem zatím nezaznělo, podle Aaronsona však „každý informovaný předpokládá“, že taková zjištění existují.
Umělá inteligence už v Evropě vybírala zboží a platila za skutečné zákazníky. Mezi bankami, s jejichž kartami nákupy proběhly, byla i Česká spořitelna. Visa teď rozšiřuje testování na druhou stranu pokladny. Do nové fáze jejího programu se zapojilo přes 85 evropských partnerů včetně firem, které zpracovávají platby pro české obchodníky.
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Umělá inteligence už v Evropě vybírala zboží a platila za skutečné zákazníky. Mezi bankami, s jejichž kartami nákupy proběhly, byla i Česká spořitelna. Visa teď rozšiřuje testování na druhou stranu pokladny. Do nové fáze jejího programu se zapojilo přes 85 evropských partnerů včetně firem, které zpracovávají platby pro české obchodníky.
Obavy vycházejí ze série matematických průlomů, které přední firmy z oboru ohlásily v posledních týdnech, přičemž jeden z nich se týkal základní otázky, jak kategorizovat výpočetně „těžké“ problémy. Většina objevů je sice abstraktní povahy, odborníkům však naznačují, že AI dokáže rozlousknout úlohy, jejichž vyřešení se v dohledné době neočekávalo. „Lidé, kteří si mysleli, že AI nezvládne žádnou zajímavou matematiku, se v této fázi rozhodně mýlí, a tak už není jasné, kde je hranice,“ uvedl Steven Murdoch z University College London.
Matematik Marcus du Sautoy v pátek na stanici BBC Radio 4 připustil, že širší dopady objevů zatím známy nejsou. „Nikdo nemluví o problému, který je jádrem ochrany všech našich elektronických tajemství. Někteří z nás si říkají, že už ho možná vyřešili, a protože by to mělo tak obrovské důsledky, všichni o tom mlčí,“ dodal.
Vlády, banky a tajné služby se přitom na možnost výkonného dešifrování připravují již několik let, a to kvůli kvantovým počítačům, které by jednou měly prolomit algoritmy, na nichž stojí řada forem šifrování. Jejich nástup je nicméně vzdálen roky, nikoli týdny či měsíce, a přechod na standard odolný vůči kvantovým počítačům je realizován jen pomalu. „Cílem byl zhruba rok 2032, a ten by se pravděpodobně nestihl,“ uvedl Murdoch.
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Bankomaty, u nichž lze vkládat i eura, výuka digitálních dovedností nebo dětské koutky. Banky hledají nové způsoby, jak v době digitalizace přilákat klienty do svých poboček. Kterým se to daří nejlépe, ukazují výsledky soutěže Visa Bank Branch of the Year za třetí čtvrtletí 2026. Zlato si odnáší znojemská pobočka České spořitelny. Bodovaly také Moneta a Partners Banka.
Co přesně mohly laboratoře objevit, zůstává nejasné. Podle Aaronsona AI buď přišla s novým způsobem, jak šifrování prolomit, nebo naopak dokázala, že taková zkratka neexistuje. V prvním případě by mohlo dojít k odhalení obrovského množství tajných dat, ve druhém by se ukázalo, že jsou informace bezpečnější, než se předpokládalo.
Guvernér Bank of England Andrew Bailey v této souvislosti podle listu Financial Times vyzval společnosti jako OpenAI a Anthropic k opatrnosti při zpřístupňování nových modelů veřejnosti. Alan Woodward z University of Surrey nicméně považuje za nepravděpodobné, že by nějaký objev „zrušil šifrování do konce týdne“, neboť i jeho plošné nasazení naráží na překážky. Velké banky a vlády však podle něj musí být schopny rychle reagovat. „Ti, kdo se dokážou rychle změnit, budou v bezpečí. Ti, kdo zaostávají, mohou být zaskočeni,“ dodal. Firmy Anthropic a OpenAI byly požádány o vyjádření.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.