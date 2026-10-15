Já vám Starlink neomezil. Jde to za Trumpem, vzkázal Kyjevu Musk
Elon Musk odmítl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield používané Ukrajinou. Podle něj o rychlosti a využívání systému rozhoduje americká vláda, armáda a v konečném důsledku prezident Donald Trump. Kyjev přitom tvrdí, že omezení narušila některé vojenské mise.
Elon Musk přenesl odpovědnost za omezení vojenské satelitní sítě Starshield na americkou vládu a prezidenta Donalda Trumpa. Zakladatel a šéf společnosti SpaceX uvedl, že o případných limitech rychlosti či využívání systému nerozhoduje jeho firma. „Systémy Starshield vlastní a kontroluje americká vláda. O jakýchkoli omezeních rychlosti nebo využívání rozhoduje americká armáda a v konečném důsledku prezident Spojených států,“ napsal Musk na síti X. Web CNBC uvedl, že jeho vyjádření přišlo poté, co Ukrajina obvinila SpaceX, že bez varování zavedla nová omezení služby Starshield a narušila tím ukrajinské vojenské operace.
Starshield systems are owned and controlled by the US government. Any limits on speed or usage are decided by the US military and ultimately POTUS. Starlink is a commercial service owned and controlled by SpaceX. Usage of Starlink is limited to civilian or defensive activities and cannot be used for offensive military action, as doing so would be inappropriate for a commercial company.— Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2026
Část omezení se zřejmě uvolnila
Některé restrikce byly následně alespoň částečně zrušeny. Bývalý ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov ve čtvrtek časně ráno Muskovi poděkoval za obnovení připojení Starlink při rychlosti až 160 kilometrů za hodinu. Současně ale uvedl, že úplné odstranění rychlostního omezení Starshieldu je pro obranu Ukrajiny zásadní. Spor kolem připojení tak není uzavřený a dál se odehrává na pozadí zhoršujících se vztahů mezi Kyjevem a Washingtonem.
Dohoda mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem o dodávkách nafty zastínila jiné zprávy, které můžou mít dalekosáhlejší a dlouhodobější dopad na geopolitiku i světovou energetiku. Trumpovi vyslanci propojili rozhovory o míru na Ukrajině s dalšími „třaskavými“ tématy. S Rusy jednají o prodeji ropných aktiv Lukoilu a restartu plynovodu Nord Stream. Rýsuje se scénář, kdy na ruské ropě a plynu vydělají podnikatelé blízcí Trumpově rodině.
Mír na Ukrajině jednou zavládne. Vydělají pak Američané na ruské ropě a plynu?
Názory
Dohoda mezi Vladimirem Putinem a Donaldem Trumpem o dodávkách nafty zastínila jiné zprávy, které můžou mít dalekosáhlejší a dlouhodobější dopad na geopolitiku i světovou energetiku. Trumpovi vyslanci propojili rozhovory o míru na Ukrajině s dalšími „třaskavými“ tématy. S Rusy jednají o prodeji ropných aktiv Lukoilu a restartu plynovodu Nord Stream. Rýsuje se scénář, kdy na ruské ropě a plynu vydělají podnikatelé blízcí Trumpově rodině.
Napětí mezi Kyjevem a Washingtonem roste
Vývoj přichází v době sporu kolem takzvaného energetického příměří mezi Ukrajinou a Ruskem, které oznámil Donald Trump. Ukrajina dohodu přivítala za podmínky, že ji bude dodržovat také Moskva, zatímco ruské úřady uvedly, že jednání pokračují, ale nepotvrdily, že bylo dohody skutečně dosaženo. Zelenskyj v pondělí obvinil Rusko z porušování příměří. Trump současně kritizuje Ukrajinu za pokračující útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a tvrdí, že právě útoky Kyjeva stojí za růstem cen nafty, nikoli americká válka s Íránem.
Washington podle agentury Reuters také pohrozil omezením sdílení zpravodajských informací s Kyjevem. Ukrajinští představitelé přitom uvedli, že už dva dny nedostali varování před ruskými útoky. Omezení Starshieldu tak přichází ve chvíli, kdy je ukrajinská obrana závislá nejen na satelitním spojení, ale také na amerických zpravodajských datech a dalších formách podpory.
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