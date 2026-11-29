Ekonomický nerozum. Češi si na Vánoce napůjčují zhruba dvě miliardy
Na vánoční dárky se letos chystá zadlužit víc lidí než loni a půjčují si vyšší částky. Přitom by stačilo spořit 35 korun denně. Proč je úvěr na svátky ekonomický nerozum a kde číhají odložené platby?
Češi si letos na Vánoce mohou napůjčovat bezmála dvě miliardy korun. Půjčku na svátky si již vzala nebo plánují vzít tři procenta Čechů, vyplývá z aktuálního průzkumu České bankovní asociace a agentury Ipsos. V přepočtu na dospělou populaci se jedná řádově o čtvrt milionu lidí. Nejčastěji si přitom půjčují částku od pěti do deseti tisíc korun. Pokud by průměrná vánoční půjčka odpovídala středu tohoto rozpětí, dosáhl by celkový objem vánočních půjček zhruba 1,9 miliardy korun.
Půjčovat si na Vánoce je přitom ekonomický nerozum. Vánoce totiž na rozdíl od porouchané pračky, nenadálé nemoci či ztráty zaměstnání nepředstavují nečekanou životní událost. Jejich termín známe dlouho dopředu. Domácnosti tedy mají celý rok na to, aby se na ně finančně připravily. Stačí si denně odložit zhruba 35 korun, tedy méně, než kolik dnes v řadě kaváren stojí jedno espresso, a za rok člověk nastřádá prakticky celý rozpočet průměrné české domácnosti na Vánoce.
Ten letos podle průzkumu činí 12 700 korun, tedy jen o sto korun více než loni. Češi tedy plánují své vánoční výdaje navýšit o necelé jedno procento, zatímco jejich mzdy rostou podstatně svižněji. Pro značnou část zaměstnanců by tak měly být letošní Vánoce z hlediska kupní síly dostupnější než ty loňské.
Vánoční nákupy na dluh ztrácejí výraznou sezonní špičku. Banky hlásí podobnou poptávku po úvěrech jako loni a opatrnější klienty, kteří velké dárky pořizují s předstihem a půjčku si víc rozmýšlejí.
Češi si před Vánoci půjčují opatrněji, dárky na dluh zůstávají okrajové
Money
Vánoční nákupy na dluh ztrácejí výraznou sezonní špičku. Banky hlásí podobnou poptávku po úvěrech jako loni a opatrnější klienty, kteří velké dárky pořizují s předstihem a půjčku si víc rozmýšlejí.
Částka 12 700 korun přitom ovšem představuje průměr, nikoli střední hodnotu, což znamená, že většina českých domácností utratí za Vánoce částku nižší.
Přes to vše podíl lidí, kteří si na letošní Vánoce půjčili nebo půjčit hodlají, meziročně vzrostl ze dvou na tři procenta. Poměrně výrazně se navíc zvyšuje i typická výše vánoční půjčky. Zatímco loni si Češi na svátky nejčastěji půjčovali do pěti tisíc korun, letos se jedná o částku od pěti do deseti tisíc korun.
Alarmující je zejména skutečnost, že zhruba šest z deseti zájemců o letošní vánoční půjčku se již předem obává problémů s jejím splácením. Přesto jsou ochotni se zadlužit. To svědčí o nebývale silném společenském a psychologickém tlaku, jemuž jsou lidé v předvánočním období vystaveni. Zejména rodiče se mnohdy obávají, že jejich děti najdou pod stromečkem méně hodnotné dárky než jejich vrstevníci. Sociální sítě tento tlak ještě umocňují, neboť vytvářejí mnohdy zkreslenou představu o životní úrovni ostatních.
Téměř dvě třetiny Čechů chtějí za vánoční dárky utratit nejvýše sedm tisíc korun. Půjčku by si na ně vzal málokdo, přesto musí po svátcích více než 40 procent lidí omezit výdaje. Část zákazníků proto začíná s nákupy už v říjnu. Před listopadovým Black Friday na portálu Zboží.cz roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem. roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem.
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Téměř dvě třetiny Čechů chtějí za vánoční dárky utratit nejvýše sedm tisíc korun. Půjčku by si na ně vzal málokdo, přesto musí po svátcích více než 40 procent lidí omezit výdaje. Část zákazníků proto začíná s nákupy už v říjnu. Před listopadovým Black Friday na portálu Zboží.cz roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem. roste zájem hlavně o dětské zboží. Sběratelské karty Pokémon mají téměř čtyřikrát tolik prokliků jako před rokem.
Z hlediska behaviorální ekonomie představují Vánoce učebnicový příklad upřednostňování přítomnosti na úkor budoucnosti. Okamžitá radost z rozbalování dárků v očích spotřebitele převažuje nad vzdálenou nepříjemností spojenou se splácením dluhu. Jenže zatímco děti si v březnu už mnohdy ani nepamatují, co dostaly k Vánocům, rodičům to každý měsíc připomíná výpis z bankovního účtu.
Stále významnějším rizikem jsou také takzvané odložené platby. Jejich úskalí spočívá v tom, že člověk mnohdy ani nemá pocit, že se zadlužuje. Pokud obchodník namísto ceny 12 tisíc korun zobrazí čtyři splátky po třech tisících, zboží samozřejmě nijak nezlevnilo. V mysli spotřebitele však může působit dostupněji. Akademický výzkum potvrzuje, že rozdělení ceny do několika splátek zvyšuje ochotu lidí nakupovat i hodnotu jejich nákupů.
Vánoční půjčka navíc může zcela vymazat úsporu, kterou spotřebitel získal třeba nákupem během Black Friday. Pokud si pořídí zboží původně nabízené za deset tisíc korun s 20procentní slevou, avšak nákup financuje dvouletou půjčkou s roční úrokovou sazbou 25 procent, zaplatí nakonec i bez dalších poplatků více než deset tisíc korun. Zdánlivě výhodná koupě se tak mění v nevýhodnou.
Advent začne už v neděli. Přestože by Česko mělo společně s Británií vykázat nejrychlejší růst předvánočních tržeb mezi sledovanými evropskými zeměmi, značná část Čechů plánuje nadělit pod stromeček méně dárků než loni. Před Vánocemi také roste podíl peněz, které Češi utratí na internetu ve večerních hodinách. Do načasování nákupů navíc začíná promlouvat umělá inteligence.
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Názory
Advent začne už v neděli. Přestože by Česko mělo společně s Británií vykázat nejrychlejší růst předvánočních tržeb mezi sledovanými evropskými zeměmi, značná část Čechů plánuje nadělit pod stromeček méně dárků než loni. Před Vánocemi také roste podíl peněz, které Češi utratí na internetu ve večerních hodinách. Do načasování nákupů navíc začíná promlouvat umělá inteligence.
Skrytou cenu Vánoc představuje také nucené uskromňování v následujících měsících. Podle dalšího letošního průzkumu agentury Ipsos, tentokrát pro společnost OVB Allfinanz, si musí po Novém roce utáhnout opasky více než 40 procent Čechů. Prosincová radost ze zvýšené spotřeby je tak vykoupena lednovým či únorovým odříkáním.
Pozitivní zprávou ovšem je, že podle průzkumu České bankovní asociace by si na vánoční dárky nikdy nepůjčilo již 81 procent Čechů, historicky rekordní podíl. Loni to bylo 77 procent. Většina české populace si tedy uvědomuje, že vánoční výdaje by měly odpovídat skutečným finančním možnostem domácnosti, nikoli jejím budoucím příjmům.
Vánoce trvají tři dny, půjčka na ně však může trvat i tři roky. Jedním z nejhodnotnějších dárků, které mohou rodiče svým dětem dát, je přitom finančně stabilní domácnost, v níž kvůli penězům nepanuje stres. Takový dárek se sice pod stromeček nevejde, jeho hodnota však zpravidla dalece převyšuje hodnotu nejnovějšího mobilního telefonu či herní konzole.
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Lepší život jako téma čísla
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