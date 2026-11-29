Místo garáží kavárny a obchody. Ve Vysočanech roste čtvrť s více než tisícovkou bytů
Postavit tisíc bytů ještě neznamená vytvořit městskou čtvrť. Developer Corwin chce na více než pěti hektarech ve Vysočanech vybudovat místo, kde se nebude jen bydlet, ale také nakupovat, chodit do kavárny, školky nebo posedět ve vnitrobloku. Na projektu Dvory Vysočany spolupracuje s českým studiem OVA a dánskými Gehl Architects. „Když si kupujete byt, nekupujete jen byt. Kupujete si s ním i celou čtvrť,“ říká country manažer Corwinu pro Česko Jakub Dobrý.
Pražské brownfieldy postupně mizí a na místě někdejších průmyslových areálů vznikají tisíce bytů. Jenže samotný počet nových domů ještě podle architekta Štěpána Valoucha ze studia OVA nevytvoří dobré město. Rozhodující je, co se děje mezi nimi.
„Myslím si, že za poslední roky se přemýšlení o městě posunulo,“ říká Valouch. Velká sídliště podle něj přinesla obrovské množství bytů, problémem ale bývá jejich struktura: vzdálenosti mezi domy, málo živého parteru a prostředí, které často slouží především k bydlení. Současná architektura se proto podle něj vrací k principům tradičního blokového města.
Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.
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Praha má řeku, kopce, výbornou veřejnou dopravu i živou kulturu ulic. Přesto se v ní podle Marii Gaľ Tkáčové z dánského studia Gehl Architects pořád vede zásadní otázka: plánujeme město podle mapy, nebo podle toho, jak v něm lidé skutečně žijí? „Nejdřív pozorujeme a sbíráme data. Až potom začínáme skicovat,“ říká.
Návrat k městským blokům
„Je to návrat ke klasickému blokovému městu, které dokáže mít v sobě hierarchii a zároveň dokáže mít živý parter,“ popisuje Valouch. Právě tyto principy podle něj vytvářejí město krátkých vzdáleností.
Na stejném principu vznikají Dvory Vysočany. Projekt společnosti Corwin je jejím prvním pražským a zároveň prvním českým projektem. Developer na něm spolupracuje se studiem OVA a Gehl Architects, s nimiž Corwin pracuje už od roku 2019 také na projektech v dalších zemích.
Lokalita má více než pět hektarů a umožňuje podle developera vytvořit čtvrť s více než tisícovkou bytů doplněnou občanskou vybaveností. Na jedné straně ji lemuje frekventovaná komunikace, na druhé železnice. Právě kolejová doprava je ale podle investora jednou z jejích hlavních výhod. Z nádraží Praha-Libeň se lze podle Dobrého dostat do centra přibližně za osm minut.
Nekupujete jen byt. Kupujete si čtvrť
Ambicí projektu není podle Corwinu vytvořit další místo, kam se lidé večer jen vracejí přespat. Dobrý zdůrazňuje kombinaci soukromého prostoru, vnitrobloků, náměstí a služeb. „Nevnímáme to tak, že když si u nás kupujete byt, kupujete pouze byt. Kupujete si s ním i celou čtvrť,“ říká. V docházkové vzdálenosti mají být potraviny, lékárna, školka nebo dětská hřiště. Člověk má mít možnost potkávat sousedy na náměstí, ale stejně tak se stáhnout do klidnějšího vnitrobloku a sednout si tam s knihou.
Nový developerský projekt Dvory Vysočany z pera světově proslulých urbanistů Jana Gehla, Davida Sima a českého architektonického studia OVA má podle vedení města i městské části výraznou šanci stát se hybatelem pozitivní proměny dosud nevyužitého území propojujícího Vysočany s Žižkovem.
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Nový developerský projekt Dvory Vysočany z pera světově proslulých urbanistů Jana Gehla, Davida Sima a českého architektonického studia OVA má podle vedení města i městské části výraznou šanci stát se hybatelem pozitivní proměny dosud nevyužitého území propojujícího Vysočany s Žižkovem.
Podle Dobrého už navíc část klientů veřejný prostor při výběru bydlení skutečně řeší. Developer podle něj dostává zpětnou vazbu od zájemců, kteří se pro projekt rozhodují právě kvůli kvalitě celé čtvrti, nikoliv pouze samotného bytu.
Valouch k tomu přidává jednoduchou argumentaci. V bytě lze vyměnit podlahu, materiály nebo zařízení, jednu věc ale majitel nikdy nezmění, a to místo, kde byt stojí. Právě proto podle něj bude kvalita okolí při nákupu stále důležitější.
Místo garáží obchody a kavárny
Jedním z prvků, ze kterých má Valouch největší radost, je řešení přízemí domů. „To je ta věc, ze které mám fakt radost, že partery nejsou garáže,“ říká.
Na jejich místě mají být obchody, služby nebo byty s předzahrádkami. Podle architekta je to rozhodnutí, které může ovlivnit fungování místa na desítky let. Garáž vložená do parteru je totiž obtížně změnitelná, zatímco obchodní prostor může v průběhu života domu měnit svoji funkci.
Projekt bude realizován v několika etapách během následujících osmi až deseti let. Už v první etapě mají podle Dobrého vzniknout základní služby, například potraviny, lékárna či kavárna, stejně jako hlavní náměstí s gastronomickým provozem. Velká část obchodních ploch má být hotová během první a druhé fáze, aby se služby objevily současně s prvními obyvateli, nikoliv až po dostavbě celé čtvrti.
Pod taktovkou developerské společnosti Corwin vyrůstá v hlavním městě zcela nová čtvrť Dvory Vysočany, která vzniká podle návrhu světově proslulých urbanistů Jana Gehla a Davida Sima. O projektu a dalších aktivitách developera jsme hovořili s country manažerem pro Česko Jakubem Dobrým.
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Pod taktovkou developerské společnosti Corwin vyrůstá v hlavním městě zcela nová čtvrť Dvory Vysočany, která vzniká podle návrhu světově proslulých urbanistů Jana Gehla a Davida Sima. O projektu a dalších aktivitách developera jsme hovořili s country manažerem pro Česko Jakubem Dobrým.
Nádraží jako stanice metra
Velkou roli má hrát také propojení s okolím. Podél železniční trati má vést páteřní cyklostezka A5, která má spojovat centrum směrem na východ města. Podle Valoucha by tak neměla sloužit pouze obyvatelům nového projektu, ale i lidem z okolních čtvrtí. A zásadní je železnice. Libeňské nádraží Valouch přirovnává prakticky ke stanici metra. „Není to metro, ale na Masaryčku jste za sedm osm minut. Je to S-Bahn, prostě metro S,“ říká.
Celý díl podcastu Realitní Club s architektem Štěpánem Valouchem a Jakubem Dobrým z Corwinu vychází už zítra ráno.
Metro E zatím nemá schválenou trasu ani termín výstavby, přesto už může ovlivňovat očekávání na pražském realitním trhu. Zkušenosti s metrem, železnicí i dálnicemi ukazují, že nová doprava dokáže zvýšit hodnotu bydlení. Rozhoduje však hlavně ušetřený čas, jistota projektu a poloha nemovitosti.
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Vychází podzimní Realitní Club
Vychází nové podzimní číslo magazínu Realitní Club. Společným jmenovatelem čísla jsou investice. Nejen ty finanční, ale také investice do kvalitního návrhu, dobré lokality a dlouhodobě fungujícího města.
Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69. V titulním rozhovoru upozorňují na paradox současného bydlení, kdy se z bytů stále častěji stává investiční produkt a prodejní metry mohou dostávat přednost před kvalitou každodenního života.
O byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba, zakladatel ostravského Divadla Mír. V rozhovoru popisuje, jak kolem kultury vybudoval fungující podnikatelský model a proč už jsou banky ochotné financovat i divadelní nemovitosti.
O největších developerských investicích mluví v magazínu Rudolf Vacek, šéf Penta Real Estate. Popisuje proměnu pražských brownfieldů, budoucnost Bubnů i projekty na Florenci, Budějovické nebo Vítězném náměstí.
Hlavní téma čísla se vrací také k nejtradičnější české realitní investici – bytu na pronájem. Češi totiž dál považují nemovitosti za jednu z nejjistějších cest, jak dlouhodobě uložit peníze. Jenže investiční byt už není automat na peníze. Ceny výrazně vzrostly, financování je dražší a čistý výnos z nájemného se u běžného bytu často pohybuje jen kolem tří procent. Do výsledku navíc stále více promlouvají náklady na opravy, kvalita domu, správa, nájemníci i přísnější podmínky financování.
„Doba, kdy byl investiční byt téměř automaticky dobrou investicí, končí. Dnes mnohem víc rozhoduje kvalita, lokalita a dlouhodobá udržitelnost projektu. Právě na to se nové číslo Realitního Clubu dívá z pohledu architektů, developerů i investorů,“ říká Petra Nehasilová, šéfredaktorka magazínu Realitní Club.
Magazín Realitní CLUB. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.