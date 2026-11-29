Světový rekord Toyen: obraz konce země vynesl v Praze přes 116 milionů korun
Surrealistická krajina Finis terrae vynesla v pražské Galerii Kodl přes 116 milionů korun a posunula Toyen na třetí příčku nejdražších českých aukčních prodejů. Autorský rekord si připsal i Emil Filla.
Plátno Finis terrae z roku 1937 od malířky Toyen se dnes na aukci v Praze prodalo za 116,4 milionu korun včetně aukční přirážky. Jde o světový aukční rekord malířky a v Česku třetí nejdražší vydražené dílo vůbec. Autorský aukční rekord si dnes připsal i malíř Emil Filla, jehož obraz Hudebník se vydražil za 44,64 milionu Kč. Dosud nejdražší Fillova díla byla Hlava starého muže a Čtenářka, každé za 32,4 milionu Kč. O výsledcích dnešní aukce ČTK informovala mluvčí Galerie Kodl Terezie Kaslová.
Obraz Toyen v aukci Galerie Kodl začínal na vyvolávací ceně 60 milionů korun a byl nejdražší položkou. V nabídce byla rovněž díla Emila Filly, Josefa Čapka, Františka Muziky, Josefa Šímy či Zdeňka Sýkory. Rekordní ceny podle Kaslové zaznamenala i současná česká tvorba.
Olej na plátně Finis terrae z roku 1937 pochází z významné hradecké sbírky Rudolfa Hršela, který jej získal přímo od autorky. Název, v překladu konec země, evokuje hranice známého světa a současně odkazuje k Bretani, zřejmě k jejímu nejzápadnějšímu departementu Finistère. Krajina fascinovala Toyen i Jindřicha Štyrského, obraz podle Kaslové vznikl ve vrcholném období tvorby Toyen.
Vincent van Gogh má nový aukční rekord. Jeho obraz Kvetoucí kaštany se v New Yorku prodal za 190,4 milionu dolarů, tedy téměř 4,3 miliardy korun, a stal se čtvrtým nejdráže vydraženým výtvarným dílem historie.
Van Gogh má nový rekord. Kvetoucí kaštany se prodaly za 4,3 miliardy
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Vincent van Gogh má nový aukční rekord. Jeho obraz Kvetoucí kaštany se v New Yorku prodal za 190,4 milionu dolarů, tedy téměř 4,3 miliardy korun, a stal se čtvrtým nejdráže vydraženým výtvarným dílem historie.
Český aukční rekord drží olejomalba Františka Kupky Conception/Danae (Početí), která se v dubnu 2024 prodala za 126,5 milionu korun. Na druhém místě pomyslného žebříčku je Bohumil Kubišta a jeho Staropražský motiv, který se v roce 2022 prodal za 123,6 milionu korun.
Galerie Kodl v dnešní aukci na Žofíně nabídla také 11 obrazů kubistického autora Filly. Jeho Hudebník z roku 1925 byl s vyvolávací cenou 17 milionů korun druhou nejdražší položkou aukce. Dosavadní světový autorský rekord byl překonán o více než 12 milionů korun. Fillovy doposud nejdražší obrazy Hlava starého muže a Čtenářka se prodaly v roce 2021, respektive v roce 2025. Za 25,2 milionu korun se v roce 2024 vydražil jeho obraz Dvojice.
V nabídce dnes byla na Žofíně rovněž díla Josefa Šímy, jehož obraz Conflans St. Honorine z někdejší sbírky Jaroslava Borovičky se prodal za 15,12 milionu korun a poválečné plátno Jasné tělo za 6,72 milionu korun. Olejomalba Josefa Čapka Děti u plotu dosáhla ceny 6,24 milionu korun a surrealistická Svatba deštníkáře Františka Janouška 3,84 milionu korun. Ze zahraničního malířství zaujala sběratele Měsíčná noc Ivana Ajvazovského vydražená za 4,44 milionu korun.
Rekordní ceny podle Kaslové zaznamenala i současná česká tvorba. Uspěl mimo jiné představitel mladší generace českých výtvarných umělců Jakub Janovský, jehož dílo Brouk se prodalo za 264 tisíc korun. Obraz Ženy španělského surrealisty Óscara Domíngueze, který měl úzké vazby k českému prostředí, byl vydražen za 2,04 milionu korun, čímž byl vyrovnán jeho dosavadní aukční rekord na českém trhu.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.