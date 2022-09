Meme investoři z Redditu opět nasazují proti profesionálům. Udržují při životě poskytovatele služeb pro call centra

Drobní investoři sledující aktivistického investora, který si říká „The King“, tedy král, vyhnali za poslední měsíc cenu akcií malé softwarové společnosti v problémech o 200 procent.

Takzvaní meme investoři si našli nový cíl. Stal se jím akciový outsider - společnost Avaya Holdings. Individuální investoři za poslední měsíc napumpovaly kolabující akcie krachující softwarové společnosti asi o 200 procent. Profesionální investoři z Wall Street jen nevěřícně zírají, píše deník Wall Street Journal.

Mezi podporovatele společnosti Avaya patří intradenní tradeři, kteří komunikují na internetových fórech na Redditu a na Twitteru a především aktivistický investor Theo King, který si rád říká „The King“.

King vlastní asi 15 procent všech akcií firmy Avaya. On a další drobní investoři stojí proti skupině velkých fondů, jako je Apollo Global Management a Ares Management, které by profitovaly, pokud by společnost požádala o ochranu před věřiteli.

Nerovný zápas amatérů s profesionály

Ceny akcií a dluhopisů firmy Avaya i po dvousetprocentním růstu i nadále odrážejí vysoké riziko bankrotu. Přesto ochota malých investorů podpořit společnost, zatímco se globální trhy potápějí, ukazuje vytrvalost meme investorů, kteří na začátku srpna spustily růstovou rally na akciích společnosti jako Bed Bath & Beyond a AMC Entertainment.

„Zdá se naivní, že by se někdo chtěl klonit na jejich stranu,“ řekl pro WSJ Lance Vitanza, akciový analytik ve společnosti Cowen. „Náš model ukazuje, že jim do června dojdou peníze."

Institucionální investoři letos v létě zanevřeli na Avaya, která prodává software pro firemní telefonní sítě a zákaznická call centra. Společnost přes nové půjčky a emisi konvertibilních dluhopisů získala přes 600 milionů dolarů (14,6 miliardy korun), následovala ale výrazná revize očekávaného zisku směrem dolů a firma uvedla, že si není jista své schopnosti pokračovat v činnosti. Její akcie v reakci na tyto zprávy klesly z pěti dolarů na pouhých 65 centů. Cena jejích dluhopisů klesla o téměř 40 procent na přibližně 48 centů za dolar, vyplývá z dat společnosti Advantage Data.

Bankrot není jediná cesta

Akcie se na růstovou trajektorii vydaly v polovině srpna poté, co King, mimo jiné spoluzakladatel cloudové softwarové společnosti Faria Education, koupil ve společnoati Avaya 15,41procentní podíl a řekl, že trh podhodnocuje pravidelné příjmy firmy od jejích 90 tisíc zákazníků. King na své nákupy navázal dopisem, který stanovil strategii obratu a několik doporučení pro představenstvo společnosti.

King vzal ve snaze vyvrátit tvrzení Vitanzy Twitter útokem a vyzval fond Apollo, aby se nesnažil převzít kontrolu nad společností v případě, že ona sama požádá o ochranu před věřiteli. „Věřitelé by měli být věřiteli – ne se snažit stát se vlastníky,“ napsal King na Twitteru.

Společnost Avaya již oznámila úsporná opatření v jejichž rámci plánuje snížení nákladů o zhruba 250 milionů dolarů (6,1 miliardy korun) a podle Kinga není prognóza Vitanzy o nedostatku hotovosti nejpozději v červnu realistická. Vedení má i jiné možnosti kromě bankrotu. Například nalezení strategického partnera. Avaya ohlásila první kolo propouštění na začátku září.

