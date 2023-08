Istanbulská burza letos překonala Londýn i Frankfurt. Kvůli tragické liře

Akciová burza v Istanbulu už letos přilákala více primárních nabídek akcií (IPO) než mnohem větší burzy v Londýně, Frankfurtu nad Mohanem či Miláně. Pomohl jí k tomu růst zájmu drobných investorů o obchodování na akciovém trhu v době, kdy je zájem firem o vstup na burzu celosvětově slabý. Od začátku letošního roku se na istanbulské burze uskutečnilo 30 primárních nabídek a firmy z tohoto prodeje získaly celkem 1,9 miliardy dolarů (42,3 miliardy korun). S odvoláním na údaje firmy Dealogic to napsal server listu Financial Times (FT).

Reklama

Turecko těží z drobných investorů

Istanbul se díky objemu nabídek letos dostal mezi deset největších světových míst pro IPO a předstihl daleko větší burzovní trhy v západní Evropě a Jižní Koreji. Úspěch Turecka, ale také dalších rozvíjejících se zemí, jako je Rumunsko a Indonésie, zdůrazňuje, jak se řadě velkých západních burz nedaří lákat velké emise. Firmy v Londýně z IPO například letos získaly 976 milionů dolarů a ve Frankfurtu 1,1 miliardy dolarů.

Turecko těží z toho, že stále vlivnější částí trhu se stávají drobní investoři. Zatímco zahraniční kapitál se ze země stahuje kvůli nekonvenční hospodářské politice prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, drobní investoři se obracejí k akciovému trhu v naději, že tam dosáhnou vysokých výnosů, které by jim kompenzovaly dopady dlouhodobé inflační krize a propadu turecké liry.

Počet investorů do tureckých akcií se podle tureckého úřadu pro regulaci kapitálových trhů od začátku roku 2019 zvýšil více než čtyřnásobně na 5,1 milionu. Podíl individuálních investorů na celkovém vlastnictví akcií se v tomto období zdvojnásobil a dosáhl 38 procent.

Fond TBGF roste, aniž by se pouštěl do velkého rizika. Spravuje už miliardu korun Money Fond kvalifikovaných investorů TBGF pokořil metu jedné miliardy korun investičních prostředků ve své správě. Děje se tak po třech letech od jeho založení. „Fond cílí v roce 2023 zhodnocení ve výši sedm procent,“ uvedl jeho manažer Karel Růžička. nst Přečíst článek

Zájem o akcie poslal akciový trh vzhůru

Zájem o akcie také poslal akciový trh vzhůru. Od začátku loňského roku se hodnota klíčového istanbulského indexu BIST 100 zvýšila o 318 procent, v dolarovém vyjádření o 104 procent, vyplývá z údajů společnosti FactSet. Nové firmy na trhu také převážně zaznamenaly vysoké zisky a index BIST IPO sledující firmy, které vstoupily na trh v posledních dvou letech, od začátku loňského roku zpevnil o více než 550 procent, ukazují údaje společnosti Refinitiv.

Analytik istanbulské investiční banky ÜNLÜ & Co. Tunç Yildirim upozornil, že řada lokálních investorů považuje akcie spolu s automobilem a domem za důležité úložiště svých peněz ve vysoce inflačním prostředí. Objem obchodování na místním trhu je proto nyní velmi vysoký, a to přispívá k zájmu firem o vstup na burzu.

Firmy také volí pro získání peněz akciový trh, protože změny finančních a regulačních pravidel v posledních letech mnoha skupinám zkomplikovaly přístup k bankovním úvěrům s rozumnou úrokovou sazbou, upozorňují ředitelé společností. Mnoho firem, které chtějí nabídnout akcie na burze v Turecku, tak jsou domácí podniky orientované na maloobchod.

Akcie firmy Foot Locker se propadly o 30 procent. Chudnou i Křetínský s Tkáčem Zprávy z firem Akcie prodejce obuvi Foot Locker se propadly o 30 procent. Během druhého čtvrtletí tržby firmy klesly téměř o deset procent, informuje server CNBC. kuš Přečíst článek