Fond TBGF roste, aniž by se pouštěl do velkého rizika. Spravuje už miliardu korun

Fond kvalifikovaných investorů TBGF pokořil metu jedné miliardy korun investičních prostředků ve své správě. Děje se tak po třech letech od jeho založení. „Fond cílí v roce 2023 zhodnocení ve výši sedm procent,“ uvedl jeho manažer Karel Růžička.

Reklama

Fond TBGF byl založen s cílem umožnit jeho investorům podílet se na dynamickém rozvoji skupiny firem založených zlínským podnikatelem Radomírem Lapčíkem, který je zároveň investorem byznysového portálu newstream.cz. V letošním roce několikanásobně zvětšil svoji velikost díky přílivu nových investorů a objem spravovaných aktiv překročil velikost jedné miliardy korun ke konci prvního pololetí.

Fond TBGF investuje primárně do společností patřících do skupiny SAB a také do Trinity Bank. Podle svého statutu může investovat do instrumentů „skupiny“ SAB/Trinity až 75 procent svých aktiv.

Karel Růžička z fondu TBGF: Chceme podporovat české firmy, to se zúročí všem Leaders Investovat v dobách vysoké inflace je těžký sport. O to zajímavější jsou fondy, které dokážou růst, aniž by se pouštěly do větších rizik. Mezi ně patří také fond kvalifikovaných investorů TBGF, který letos cílí na zhodnocení okolo sedmi procent. „Fond je výnosnější alternativa ke spořícím účtům, na nichž začnou úroky v horizontu měsíců klesat,“ vysvětluje portfolio manažer fondu Karel Růžička. Stanislav Šulc Přečíst článek

SAB Finance poskytuje služby související s měnovými konverzemi tisícům českých firem v SME a Mid Corp segmentu již déle než 20 let. Jedná se o společnost s rostoucí ziskovostí, která aktuálně nabízí investorům do jejich akcií dividendový výnos kolem 8 procent. Důležitou součástí skupiny SAB Finance jsou finanční investice do bank, jejíchž podíl na finančních výsledcích skupiny výrazně roste. SAB Finance vlastní banku FCM Bank, aktivní na maltském trhu, kde dosahuje rychlého růstu tržního podílu. To potvrzuje fakt, že bilanční suma narostla za poslední tři roky téměř desetinásobně.

Solidní balanc mezi rizikem a výnosem

Další důležitou investicí je podíl v Trinity Bank, která za rok 2022 dosáhla čtyřnásobného růstu zisku oproti roku 2021 a zhodnocení vlastního kapitálu na úrovni 25 procent. Fond zbývajících 25 procent svého portfolia investuje do vybraných korporátních dluhopisů a akcií. V této části portfolia usilujeme o diverzifikaci a přijatelný výnos k akceptovanému riziku. Fond má investice v nemovitostním sektoru prostřednictvím fondů, jako je např. Accolade. Z korporátních dluhopisů můžeme zmínit emitenty, jako jsou RegioJet, Rohlík nebo Czechoslovak Group.

„V současnosti jsou to právě dluhopisy, které představují solidní balanc mezi rizikem a výnosem. Chceme, aby výnosnost fondu byla stabilní a predikovatelná. A k tomu nám slouží i vhodně vybrané dluhopisové investice,“ řekl již dříve Růžička v rozhovoru pro Newstream.

Minimální investice do fondu je jeden milion korun a každá další minimálně 50 tisíc korun.

Lukáš Kovanda: Vláda chce utratit desítky miliard korun za plynovody, které už žádný plyn nepřepravují Názory Český stát má zájem o pořízení plynovodní sítě v zemi. Na čtyři tisíce kilometrů daných plynovodů nyní vlastní firma Net4Gas. Potíž je v tom, že její plynovody nyní už prakticky žádný plyn tranzitně nevedou. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Plány pro tento i příští roky

V letošním roce fond navýšil svou pozici do dluhopisových i akciových titulů emitentů v rámci skupiny SAB a také nakoupil korporátní dluhopisy v objemu více než 200 milionů korun. Fond pro celý kalendářní rok 2023 plánuje dosažení výkonnosti 7 procent. Díky složení portfolia fondu a jeho promyšlené diverzifikaci by těchto hodnot měl fond dosáhnout.

„My jsme konzervativní fond, takže nejde o to, aby hodnota prostředků rostla překotně za velkého rizika. Pro naše investory chceme představovat výnosnější alternativu ke spořícím účtům, na nichž začnou úroky v horizontu měsíců klesat, řekl nedávno Newstreamu Růžička.

V dalších letech chce fond pokračovat ve finanční spolupráci a podpoře růstu „skupiny“ SAB/Trinity. Nadále bude také obohacovat portfolio o vybrané, kreditně kvalitní emitenty korporátních dluhopisů, akciové tituly nebo investiční fondy.