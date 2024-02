Jméno Krúpa mi občas škodí, říká mladý a úspěšný investor

Juraj Krúpa v Česku zatím příliš známý není. V letošním roce se ale třicátník ze Slovenska chystá do většího povědomí vstoupit. Skrze svůj investiční fond chytá pro potenciální investory zajímavé nabídky. A dle svých slov investuje jinak, než jeho poněkud kontroverzní strýc Pavol.

„Ve společnost i AJ Investments se v současné době snažíme najít hodnotu tam, kde ji trh aktuálně nevidí, nebo ji výrazně diskontuje, ať už z důvodu špatného managementu nebo neefektivity firmy. Zároveň sledujeme fundamenty a aktuální či potenciální cash flow, které firma může nebo bude schopna v budoucnu vytvořit. AJ Investments často shortuje jednotlivé společnosti, když sází na pokles ceny akcií, což jsme udělali s Grouponem, průkopníkem světových slevomatů,” popisuje strategii, jak si díky shortování přišel na výnos více než 50 procent během několika měsíců.

Nejvějtší úspěch AJ Investments však dosáhl loni investicí do herního gigantu, společnosti Activision Blizzard, kterou posléze odkoupil Microsoft. „Akcie jsme kupovali za cenu, která se pohybovala mezi 70 až 75 dolary. Trh se bál, že přijde regulátor a převzetí Activision Blizzard Microsoftem nepovolí. K transakci ale došlo a my jsme prodávali za 95 dolarů za kus,“ vypráví.

Zkušenosti s investováním Krúpa získal zejména na burze v rámci veřejně obchodovatelných společností typu Amtrust, Manchester United, Facebook či Kraft Heinz. Za špatnou investici z nedávné doby Krúpa považuje akcie PayPalu, na jejichž následném prodeji prodělal. Krúpa ale rozhodnutí prodat nelituje, protože akcie klesaly dál.

AJ Investments začíná investovat i do luxusního segmentu. „Ceny akcií přívětivá, tak vyhodnocujeme na kterou firmu ze segmentu luxusu se zaměříme. Již máme pozici v internetové platformě, která nabízí luxusní zboží,” říká s tím, že AJ investments je malá skupina, kterou tvoří skupina deseti lidí se sídlem v Bratislavě, a kdyby měl k dispozici na investice třeba miliardu eur, tak by to dle svých slov dělal stejně, jen v jiných objemech.

Se strýcem byznys nedělám

Juraj Krúpa je synovcem dravého slovenského investora, třiapdesátiletietého slovenského podnikatele a finančníka, který žije v Česku a vlastní investiční společnosti Krupa Global Investments. Do roku 2018 byl hlavním akcionářem skupiny Arca Capital, která je nyní v úpadku a svým investorům dluží stovky milionů. Pavol je zejména známý jako investor, který proslul svým agresivním postupem, kterým skupuje firmy ve finančních potížích, aby je ovládl, konsolidoval a následně prodal. Další kontroverze vyvolal i obchody s politiky ČSSD. Například nepochopitelným odkupem akcií od již zesnulého premiéra Stanislava Grosse.

„S Pavolom Krúpou jsme rodina, takže se občas potkáváme na rodinných oslavách a jiných akcích. Historicky jsem s ním pracoval ve firmách kolem Krupa Global Investments jako portfolio manažer a naučil jsem se od něj spoustu věcí. Ale to podstatné je, že investujeme jinak,“ říká ke vztahu se strýcem Juraj. „Nás zajímají kapitálové trhy a burza a fungujeme trochu jako hedgeový fond.“

O svém strýci a jeho podnikání dál příliš hovořit nechce, když říká: „Pokud se ptáte na Arca Capital, nikdy jsem nebyl ředitelem ani akcionářem společnosti, ani jsem z ní neměl žádný prospěch, takže je fér říci, že s tím nemám nic společného, kromě jména Krúpa. To spíše poškodilo pověst, jak to musím neustále vysvětlovat.

Spor mezi bývalými akcionáři Arcy nesleduji v detailu, ale věřím a vím, že od roku 2018 Arcu ovládal Rastislav Velič, majoritní akcionář, který současnou situaci způsobil. A jak se říká, děti nemohou vinit své rodiče, přeneseně tedy ani stýce,” uzavírá.

