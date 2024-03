Dobré čtvrtletí pražské burzy. Index PX posílil o více než sedm procent, propadl ČEZ

Akciím na pražské burze se letos podle indexu PX dařilo. Index v prvním čtvrtletí posílil o 7,2 procenta na 1515,2 bodu. Nejvíce se zhodnotily akcie Komerční banky, naopak nejvíce oslabily akcie ČEZ. Index PX se dostal na konci března nad hranici 1500 bodů a kvartál tak zakončil na nejvyšší hodnotě od konce června 2008, řekl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.

„Tahounem burzy jsou od počátku roku bankovní tituly, které těží z očekávání investorů, že budou letos klesat úrokové sazby. Postupně totiž odeznívají inflační tlaky,“ uvedl Vávra. Naopak akcie ČEZ podle něj během čtvrtletí čelily letos tlaku investorů kvůli klesajícím cenám elektřiny a emisních povolenek.

Akcie Komerční banky od počátku roku rostou o 15,94 procenta na 840 korun a akcie Erste o 15,51 procenta na 1042 korun. Akcie zbrojovky Colt letos zatím přidaly 14,88 procenta na 610 korun a akcie VIG 11,54 procenta na 725 korun. Dále se letos také daří cenným papírům Monety s růstem o devět procent na 102 korun a Philip Morris s růstem o 1,28 procenta na 15 820 korun.

Naopak největší ztráty si letos zatím připisují akcie ČEZ, a to 12,68 procenta na 837 korun. O 12,6 procenta na 215 korun klesla hodnota akcií Pilulky, o 2,17 procenta na 270 korun akcií Kofoly a o 1,09 procenta na 45,30 koruny akcií Photon Energy. Akcie společnosti Gevorkyan, které se začaly obchodovat na hlavním trhu burzy koncem loňského roku, letos zatím ztrácejí 8,51 procenta na 258 korun.

V samotném březnu index PX stoupl o 3,98 procenta. Nejvýkonnějším březnovým titulem byly akcie Erste s růstem o 11,42 procenta. Naopak nejhůře se dařilo akciím Pilulky s poklesem o 10,04 procenta.

Na konci ledna, konkrétně 29. ledna, se začaly na hlavním trhu pražské burzy obchodovat akcie výrobce dronů Primoco. Ty během února a března ztratily 25,62 procenta na 915 korun.

Podobně jako pražská burza jsou na tom podle Vávry i významné evropské trhy. Německý DAX roste od počátku roku o více než deset procent. Francouzský CAC 40 zatím vzrostl zhruba o devět procent. Pár hodin po začátku posledního obchodního dne v USA index S&P500 i technologický index Nasdaq rostly zhruba o 11 procent. Daří se i britským akciím, index FTSE100 od počátku roku stoupl zhruba o tři procenta.