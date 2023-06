Dny akcií ČEZ na pražské burze jsou sečteny, říká Michal Šnobr. Nejdůležitější akcie podle něj končí

Akcie společnosti ČEZ jsou na pražské burze jednak tahounem, tvoří v objemu vložených financí téměř polovinu všech investic „drobných“ investorů. Na druhé straně kolem společnosti ČEZ je nyní nepřehledné dění. Zejména proto, že vláda má jakési záměry s firmou, ve které stát vlastní sedmdesát procent podílu, ale zároveň nedokáže veřejně sdělit, co se bude s energetickou společností dál dít.

Jsou tu nějaké tajné plány poradců vlády? Proč má být zestátněna výroba elektřiny, kterou stejně bude muset stát za pár let podle direktiv Evropské unie uzavřít. Co se děje za zavřenými dveřmi, co si o tom mají myslet investoři do akcií ČEZ, a jaká je podstata dění?

Investiční společnost Patria kvůli tomu uspořádala on-line debatu, na kterou pozvala své analytiky, ale také třeba nespokojeného hlasitého minoritního akcionáře ČEZ Michala Šnobra. Co se tedy kolem ČEZ děje a jak na to mají investoři reagovat?

Šéf burzy Petr Koblic: Nikdo nechce dát ČEZ pryč z burzy. Jde jen o to, jak stát firmu „rozřízne“ Leaders Kolem zestátnění části společnosti ČEZ se nyní vedou zákulisní debaty. Petr Koblic, který bude příští rok dvacátým rokem šéfovat pražské burze, se nachází v roli poradce či pozorovatele politického rozhodování. Nicméně akcie ČEZ jsou tahounem „jeho“ burzy. Pokud by z volného trhu odešly, mohlo by to mít fatální dopad na český kapitálový trh. Co se kolem dělení ČEZ děje? A jak celou situaci vnímá muž, který se energetikou „soukromě“ zabývá víc než dvacet let a jak říká, je jeho vášní? Dalibor Martínek Přečíst článek

Cuong Manh Le, akciový analytik Partie, uvedl: „Naše cílová cena vychází kolem úrovně 1370 korun. Očekáváme, že se ceny elektřiny usadí. Očekáváme, že dojde k propadu ziskovosti energetických firem,“ říká Manh Le.

Letošní výsledky ČEZ skončí podle analytika pod očekáváním trhu, a to zhruba o devět miliard korun. „Management ČEZ očekává mimořádné výdaje, například kvůli novým daním, na úrovni deseti až patnácti miliard korun,“ říká analytik Patrie. Výsledkem nicméně bude zisk energetické společnosti, z něhož lze očekávat dividendu na úrovni kolem sta korun za akcii.

Šnobr: Kapitálový trh je v ohrožení

Klíčovou otázkou kolem ČEZ je způsob rozpůlení státem většinově vlastněné společnosti. K tomu se analytici nechtějí vyjadřovat, odkazují na politické rozhodnutí. „Zákon je ve fázi návrhu. Pravděpodobnost, že se stát vydá touto cestou, podle nás vzrostla,“ uvedl Manh Le, analytik Patrie. Podle něj bude hrát roli v celkovém rozhodnutí i rozdělení dluhů a závazků společnosti. O tom podle něj zatím nejsou žádné konkrétní informace.

Michal Šnobr, další účastník debaty, poznamenal, že vláda „najisto odstartovala odchod titulu ČEZ z pražské burzy.“ Dny pro akcie ČEZ jsou sečteny, tvrdí Šnobr.

Krok vlády po roce nejistoty podle něj odstartoval proces, který je velmi nešťastný a ohrožující kapitálový trh. „Doufám, že dojde k úpravám toho návrhu,“ říká Šnobr. Mluví o nějakém návrhu odkupu minoritních akcionářů, který podle něj pravděpodobně bude ještě několik měsíců v legislativním procesu.

Lukáš Kovanda: ČEZ za poslední týden přišel na hodnotě o 130 miliard. Zločinecká akce, bouří se minoritní akcionáři Názory ČEZ těžce krvácí i dnes, za týden přišel o 130 miliard své hodnoty. Důvodem je zjevná snaha vlády de facto vytěsnit menšinové akcionáře za pro ně na až tak výhodných podmínek, někteří z nich proto hovoří o „zločinecké akci“, upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek