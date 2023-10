Čínské trable pokračují. Tamní akciové indexy spadly na letošní minima

Akcie na burzách v Číně výrazně oslabily a jejich hlavní index je na letošním minimu. Statistika z tohoto týdne ukázala, že ekonomika se po pandemii covidu-19 zotavuje, důvěra investorů ale zůstává slabá. Prudce dolů zamířily také akcie v Hongkongu.

Index CSI 300, který zahrnuje akcie tří set firem na burzách v Šanghaji a Šen-čenu, odepsal 2,13 procenta a obchodování uzavřel na hodnotě 3533,54 bodu. Index Hang Seng, což je hlavní ukazatel vývoje cen akcií v Hongkongu, klesl o 2,46 procenta na 17.295,89 bodu.

Dolů zamířily zejména akcie firem, které se zaměřují na spotřebitele. Důvěra investorů je totiž pořád slabá a mezi analytiky zatím není jasný názor na to, zda se ekonomika skutečně odráží ode dna.

„Podle našeho názoru je příliš brzy na to, abychom hovořili o dosažení dna,“ řekl hlavní ekonom investiční banky Nomura Tching Lu. Zotavit se podle něj musí realitní sektor, po delším období volna může navíc opadnout poptávka po cestování. „Důvěra trhu v čínskou ekonomiku zůstává nízká,“ citovala jej agentura Reuters.

Hrubý domácí produkt Číny se ve třetím čtvrtletí zvýšil proti předchozím třem měsícům o 1,3 procenta, což je více, než čekali analytici a rychlejší růst než ve druhém čtvrtletí. Meziroční tempo růstu zpomalilo na 4,9 procenta z tempa 6,3 procenta v předchozím čtvrtletí, zejména kvůli slabšímu vývozu a prohloubení krize v realitním sektoru. I tento výsledek je však lepší, než se čekalo.

Pozornost se v posledních týdnech obrací hlavně ke společnosti Country Garden, což je největší soukromý podnik v čínském realitním sektoru. Firma se potýká s dluhy a podle zdrojů ani v odkladném termínu nezaplatila úroky z dluhopisů. Hrozí tak, že firma zbankrotuje. Realitní sektor se přitom na výkonu čínské ekonomiky podílí z více než čtvrtiny.

Přestože většina sektorů dnes na burze oslabovala, akcie firem v odvětví polovodičů zpevnily. Jejich souhrnný index přidal 1,1 procenta.