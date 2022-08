Ropa výrazně zlevňuje. Dolů ji táhne obava o čínskou poptávku

Ceny ropy se prudce snižují kvůli obavám o poptávku v Číně, za kterými stojí nepříznivé údaje o červencovém vývoji čínské ekonomiky. Cena severomořské ropy Brent kolem ztrácela 4,6 procenta a pohybovala se blízko 93,60 dolaru (2241 korun) za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala pokles o 4,5 procenta a dostala se pod 88 dolarů (2107 korun) za barel.

Nejnovější údaje čínského statistického úřadu ukázaly, že tempo růstu průmyslové výroby v Číně v červenci zpomalilo na 3,8 procenta z 3,9 procenta v červnu. Analytici v anketě agentury Reuters přitom čekali růst o 4,6 procenta. Překvapivé zpomalení vykázal také růst maloobchodních tržeb. Vládní údaje navíc ukázaly, že produkce čínských rafinerií klesla na nejnižší úroveň od března 2020.

Čína je největším dovozcem ropy na světě. Banka ING snížila odhad letošního růstu čínské ekonomiky na čtyři procenta z dříve předpokládaných 4,4 procenta. Zároveň varovala, že může přikročit k dalšímu zhoršení výhledu.

Investoři nyní sledují také vývoj rozhovorů o obnovení mezinárodní dohody o íránském jaderném programu, která by umožnila zvýšení vývozu ropy z Íránu. Íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján uvedl, že Teherán do dnešní půlnoci odpoví na „finální“ návrh na obnovení dohody, který předložila Evropská unie.

„Budeme potřebovat další rozhovory, pokud Washington neprojeví flexibilitu při řešení zbývajících otázek... Stejně jako Washington máme i my svůj plán B, pokud rozhovory selžou,“ uvedl šéf íránské diplomacie.

