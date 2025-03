Celní válka ukrojí desítky miliard ze zisků evropských automobilek. Akcie Stellantisu i Volkswagenu už ztrácejí

Cla, která od úterý zavedly Spojené státy na dovoz zboží z Kanady a Mexika, dolehnou z evropských automobilek hlavně na Stellantis a Volkswagen. Uvedla to agentura Bloomberg, která se odvolává na své odhady. Podle nich cla v letošním roce sníží evropským automobilkám zisky celkem o 5,88 miliardy eur (147 miliard korun), z toho zdaleka nejvíce právě dvěma zmíněným.

Automobilky využívají Mexiko jako výrobní základnu, z které pak auta vyvážejí na americký trh. Auta nebo jejich díly se ale do USA dovážejí i z Kanady. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa zatížila dovoz z obou zemí 25procentním clem.

Stellantis, pod který patří značky jako Jeep, Ram, Chrysler a Dodge, může letos do USA dovézt z Kanady a Mexika asi 417 tisíc automobilů, napsal v úterý analytik Michael Dean z Bloomberg intelligence. Pokud nebudou zavedena žádná zmírňující opatření, pak může letos kvůli clům zisk Stellantisu klesnout o 3,44 miliardy a zisk Volkswagenu o 1,77 miliardy eur, odhaduje analytik.

„Existuje pouze omezený prostor k tomu, aby šly tyto dodatečné náklady přenést na kupující, když se v USA zvyšují slevy, které v průměru dosahují 2000 dolarů (46 800 korun), a když je tam silná konkurence a nadměrné kapacity," napsal Dean. „Podle nepravděpodobného scénáře, kdy by se celý ten poplatek přenesl na kupující, by se ceny zvýšily o 6000 až 10 tisíc dolarů (140 tisíc až 234 tisíc korun),“ dodal.

Akcie Stellantisu i VW ztrácejí

Kvůli dopadům amerických cel na evropské automobilky v úterý výrazně oslabily právě akcie Stellantisu. Na burze v Miláně klesly o více než šest procent a dostaly se nejníže od začátku loňského prosince. Prioritní akcie Volkswagenu ve Frankfurtu nad Mohanem odepsaly přes čtyři procenta, ztrácely ale také akcie německých automobilek BMW a Mercedes-Benz Group.

Mezinárodní ratingová agentura S&P Global tento týden upozornila i na dopady plánovaných 25procentních cel na dovoz zboží z Evropské unie do Spojených států. Datum jejich zavedení Američané zatím neoznámili. Pokud budou avizovaná cla platit, pak nejvíce dolehnou na Českou republiku, Slovensko a další země v regionu, uvedla agentura. Značný vliv bude mít právě německý automobilový sektor, který je s ekonomikami některých středoevropských zemí silně provázaný.

