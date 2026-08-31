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newstream.cz Trhy Mercedes vrací miliardu eur akcionářům. Akcie přitom letos ztratily přes pětinu hodnoty

Mercedes vrací miliardu eur akcionářům. Akcie přitom letos ztratily přes pětinu hodnoty

Mercedes-Benz
ČTK
nst
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Mercedes-Benz spouští nový zpětný odkup vlastních akcií až za jednu miliardu eur. Automobilka se tím snaží dál podporovat výnosy pro akcionáře, přestože jí slábnou prodeje v Číně, ziskovost automobilové divize zaostává za ambicemi a akcie od začátku roku ztratily více než pětinu hodnoty.

Mercedes-Benz spouští další program zpětného odkupu vlastních akcií, uvedla agentura Bloomberg. Německá automobilka chce od 1. září do 6. dubna odkoupit akcie až za jednu miliardu eur a následně je zrušit.

Firma tak pokračuje ve vracení kapitálu akcionářům i v době, kdy se potýká se slabšími prodeji v Číně a rostoucím konkurenčním tlakem. Letos už Mercedes dokončil samostatný zpětný odkup akcií v objemu dvou miliard eur.

Nový program schválila dozorčí rada a provádět ho bude nezávislá banka.

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Akcie letos ztratily přes pětinu

Akcie Mercedesu se v pondělním ranním obchodování ve Frankfurtu téměř neměnily. Od začátku roku ale odepsaly více než 20 procent.

Mercedes-Benz

Aktuální cena akcie 46,89 EUR ≈ 1 132 Kč Xetra: MBG · ISIN DE0007100000 31. 8. 2026 · 09:43 · přepočet kurzem ČNB EUR/CZK 24,140

Vývoj akcií Mercedes-Benz od začátku roku

EUR za akcii · vybrané měsíční hodnoty a aktuální kotace

MBG
62 58 54 50 46 42 60,07 43,92 46,89 start leden únor březen duben květen minimum červenec nyní
Od začátku roku −22 % proti konci roku 2025 kolem 60,07 EUR
Letošní minimum 43,92 EUR červen 2026
Přepočet do korun ≈ 1 132 Kč při kurzu EUR/CZK 24,140
Zdroj: FinanzNachrichten, MarketScreener, Digrin, ČNB. Aktuální kotace i korunový přepočet jsou orientační; hodnoty se během obchodování mění. Nejde o investiční doporučení.

Tlak je vidět také na provozních výsledcích. Automobilová divize ve druhém čtvrtletí vykázala upravenou návratnost tržeb ve výši čtyř procent, což je výrazně pod ambicemi společnosti.

Mercedes proto snižuje náklady a omezuje výrobní kapacity. Zároveň ale pokračuje v investicích do elektromobilů a softwaru.

Mercedes chystá produktovou ofenzivu

Generální ředitel Ola Källenius se snaží zlepšit výkon firmy také novými modely. Součástí produktové ofenzivy je nový sedan CLA a elektrické SUV GLC.

Automobilka tak musí hledat rovnováhu mezi investicemi do budoucích technologií a tlakem na to, aby dál odměňovala akcionáře.

Nový zpětný odkup může být dočasně pozastaven během samostatných programů nákupu akcií pro zaměstnance, které Mercedes očekává v listopadu a březnu.

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