Mercedes vrací miliardu eur akcionářům. Akcie přitom letos ztratily přes pětinu hodnoty
Mercedes-Benz spouští nový zpětný odkup vlastních akcií až za jednu miliardu eur. Automobilka se tím snaží dál podporovat výnosy pro akcionáře, přestože jí slábnou prodeje v Číně, ziskovost automobilové divize zaostává za ambicemi a akcie od začátku roku ztratily více než pětinu hodnoty.
Mercedes-Benz spouští další program zpětného odkupu vlastních akcií, uvedla agentura Bloomberg. Německá automobilka chce od 1. září do 6. dubna odkoupit akcie až za jednu miliardu eur a následně je zrušit.
Firma tak pokračuje ve vracení kapitálu akcionářům i v době, kdy se potýká se slabšími prodeji v Číně a rostoucím konkurenčním tlakem. Letos už Mercedes dokončil samostatný zpětný odkup akcií v objemu dvou miliard eur.
Nový program schválila dozorčí rada a provádět ho bude nezávislá banka.
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Akcie letos ztratily přes pětinu
Akcie Mercedesu se v pondělním ranním obchodování ve Frankfurtu téměř neměnily. Od začátku roku ale odepsaly více než 20 procent.
Mercedes-Benz
Vývoj akcií Mercedes-Benz od začátku roku
EUR za akcii · vybrané měsíční hodnoty a aktuální kotace
Tlak je vidět také na provozních výsledcích. Automobilová divize ve druhém čtvrtletí vykázala upravenou návratnost tržeb ve výši čtyř procent, což je výrazně pod ambicemi společnosti.
Mercedes proto snižuje náklady a omezuje výrobní kapacity. Zároveň ale pokračuje v investicích do elektromobilů a softwaru.
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Automobilka tak musí hledat rovnováhu mezi investicemi do budoucích technologií a tlakem na to, aby dál odměňovala akcionáře.
Nový zpětný odkup může být dočasně pozastaven během samostatných programů nákupu akcií pro zaměstnance, které Mercedes očekává v listopadu a březnu.