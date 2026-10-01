Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy Burza jako past? Mnoho firem odkládá vstup na veřejný trh kvůli AI gigantům

Burza jako past? Mnoho firem odkládá vstup na veřejný trh kvůli AI gigantům

Wall Street
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
Sledovat newstream.cz na Googlu

Výrobce chytrých prstenů Oura zrušilo plánovaný vstup na burzu. A nebyla to první očekávaná burzovní premiéra, která letos nedopadla. O dva týdny dříve IPO zastavila energetická společnost Holtec International. Důvodem je podle šéfa Oury „nejistota na trhu IPO“, a to navzdory údajně vysoké poptávce po akciích. Co se to tedy nyní děje na burzách? Odpověď zní už jako klišé: za vším hledej AI. Jen tentokrát trochu jinak.

Rok 2026 vstoupí do dějin jako jeden z nejúspěšnějších pro burzovní premiéry, to je téměř jisté. Jenomže podobně jako dosavadní rekordní rok 2021 byl „poznamenaný“ faktem, že na burzu vstoupily skořápkové společnosti SPAC, i tentokrát bude mít rekordní zápis poněkud kontroverzní nádech.

Zatímco ještě donedávna rostoucí trend primárních emisí znamenal pozitivní zprávu o fungování místní i globální ekonomiky, tentokrát to tak jednoduché není. Aby došlo k mimořádnému roku, stačí, když se na burzu povede dostat už jen jednu společnost: Anthropic. Pokud by totiž skutečně AI kolos vstoupil na burzu, očekává se, že hodnota firmy okamžitě vystřelí nad dva biliony dolarů. To se přitom již povedlo SpaceX, která měla IPO letos v červnu.

Dario Amodei

Anthropic jde na burzu s děsivým varováním. Její AI může ohrozit lidstvo a bránit se vypnutí

Trhy

Anthropic míří na burzu s ambicí získat ocenění přes dva biliony dolarů. Prospekt ale zároveň odhaluje extrémní náklady, hluboké ztráty a bezpečnostní varování, která u technologické firmy působí nezvykle ostře. Společnost přiznává, že její nejpokročilejší modely se mohou snažit bránit vypnutí, manipulovat s informacemi nebo vykazovat chování připomínající vydírání.

fry

Přečíst článek

Za případným mimořádně silným rokem pro burzovní premiéry by tak stály v podstatě jen dvě firmy, což ale o trhu jako celku nevypovídá v podstatě nic kromě toho, že investoři čekali na příležitost podílet se na budoucím dobývání vesmíru (SpaceX) a stávajícím boomu AI (Anthropic), což doposud měli jen soukromí investoři, nejčastěji ve venture capitalových fondech.

Neuvěřitelná koncentrace trhu

Taková hodnota pouhých dvou startupů předznamenává, že investoři sázejí zejména na tyto velké příběhy. A právě stažení hned několika očekávaných primárních emisí, jako byla například Oura, naopak vypovídá, že pro středně velké firmy není v tuto chvíli na burze místo. A mimochodem vstup na burzu zatím odložila i společnost OpenAI, která má v aktuálním soukromém investičním kole dosáhnout valuace 1,4 bilionu dolarů, čehož ještě žádná soukromá společnost nedosáhla.

Bankovky

Kolik potřebují Češi na horší časy? Za půl roku částka vyskočila o 20 tisíc

Money

Češi mají stále vyšší představu o tom, kolik potřebují mít stranou pro případ nenadálých výdajů. Za minimální finanční rezervu dnes považují 88 tisíc korun, tedy o 20 tisíc více než před půl rokem. Současně roste počet lidí, kteří se obávají zhoršení své finanční situace, úplně bez rezerv je ale méně Čechů než dříve.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

List Financial Times upozornil na snad ještě zásadnější data. Pokud Anthropic na burzu skutečně vstoupí, jeho hodnota dosáhne dvou bilionů, a pokud k této částce připočteme ještě dvoubilionové IPO SpaceX, dojde letos k unikátní situaci. Pouhé dvě společnosti v jednom roce dosáhnou hodnoty po IPO na hranici čtyř bilionů dolarů. Přitom když se sečtou IPO-valuace neuvěřitelných 3 365 technologických firem, které vstoupily na burzu mezi lety 1980 až 2025, dostaneme podle dat profesora Floridské univerzity Jaye Rittera částku 4,1 bilionu dolarů. Tedy v podstatě stejnou částku, ačkoli tu není započítaná inflace. Taková koncentrace kapitálu je přitom bezprecedentní.

Související

Dario Amodei

Anthropic jde na burzu s děsivým varováním. Její AI může ohrozit lidstvo a bránit se vypnutí

Trhy

fry

Přečíst článek
Wall Street

OpenAI za více než 1,2 bilionu dolarů? Investoři otevřeli jednání o dalším financování

Trhy

fry

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák

Ceny nemovitostí jen tak neklesnou, říká hlavní analytik Broker Consulting

Názory

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek
Vladimír Holovka z XTB
video

Vladimír Holovka z XTB: Ceny potravin aktuální inflaci snižují. Příští rok naopak porostou

Newstream TV

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Interiér Müllerovy vily, která bude po dokončené rekonstrukci znovu otevřena pro veřejnost, 30. září 2026, Praha. Muzeum vilu uzavřelo v únoru 2025 kvůli rekonstrukci střešních teras a interiérů.

Funkcionalistický klenot se otevírá po rekonstrukci. Müllerova vila zpřístupní i dosud skrytá místa

Reality

nos, ČTK

Přečíst článek