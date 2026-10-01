Burza jako past? Mnoho firem odkládá vstup na veřejný trh kvůli AI gigantům
Výrobce chytrých prstenů Oura zrušilo plánovaný vstup na burzu. A nebyla to první očekávaná burzovní premiéra, která letos nedopadla. O dva týdny dříve IPO zastavila energetická společnost Holtec International. Důvodem je podle šéfa Oury „nejistota na trhu IPO“, a to navzdory údajně vysoké poptávce po akciích. Co se to tedy nyní děje na burzách? Odpověď zní už jako klišé: za vším hledej AI. Jen tentokrát trochu jinak.
Rok 2026 vstoupí do dějin jako jeden z nejúspěšnějších pro burzovní premiéry, to je téměř jisté. Jenomže podobně jako dosavadní rekordní rok 2021 byl „poznamenaný“ faktem, že na burzu vstoupily skořápkové společnosti SPAC, i tentokrát bude mít rekordní zápis poněkud kontroverzní nádech.
Zatímco ještě donedávna rostoucí trend primárních emisí znamenal pozitivní zprávu o fungování místní i globální ekonomiky, tentokrát to tak jednoduché není. Aby došlo k mimořádnému roku, stačí, když se na burzu povede dostat už jen jednu společnost: Anthropic. Pokud by totiž skutečně AI kolos vstoupil na burzu, očekává se, že hodnota firmy okamžitě vystřelí nad dva biliony dolarů. To se přitom již povedlo SpaceX, která měla IPO letos v červnu.
Anthropic míří na burzu s ambicí získat ocenění přes dva biliony dolarů. Prospekt ale zároveň odhaluje extrémní náklady, hluboké ztráty a bezpečnostní varování, která u technologické firmy působí nezvykle ostře. Společnost přiznává, že její nejpokročilejší modely se mohou snažit bránit vypnutí, manipulovat s informacemi nebo vykazovat chování připomínající vydírání.
Anthropic jde na burzu s děsivým varováním. Její AI může ohrozit lidstvo a bránit se vypnutí
Trhy
Anthropic míří na burzu s ambicí získat ocenění přes dva biliony dolarů. Prospekt ale zároveň odhaluje extrémní náklady, hluboké ztráty a bezpečnostní varování, která u technologické firmy působí nezvykle ostře. Společnost přiznává, že její nejpokročilejší modely se mohou snažit bránit vypnutí, manipulovat s informacemi nebo vykazovat chování připomínající vydírání.
Za případným mimořádně silným rokem pro burzovní premiéry by tak stály v podstatě jen dvě firmy, což ale o trhu jako celku nevypovídá v podstatě nic kromě toho, že investoři čekali na příležitost podílet se na budoucím dobývání vesmíru (SpaceX) a stávajícím boomu AI (Anthropic), což doposud měli jen soukromí investoři, nejčastěji ve venture capitalových fondech.
Neuvěřitelná koncentrace trhu
Taková hodnota pouhých dvou startupů předznamenává, že investoři sázejí zejména na tyto velké příběhy. A právě stažení hned několika očekávaných primárních emisí, jako byla například Oura, naopak vypovídá, že pro středně velké firmy není v tuto chvíli na burze místo. A mimochodem vstup na burzu zatím odložila i společnost OpenAI, která má v aktuálním soukromém investičním kole dosáhnout valuace 1,4 bilionu dolarů, čehož ještě žádná soukromá společnost nedosáhla.
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Money
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List Financial Times upozornil na snad ještě zásadnější data. Pokud Anthropic na burzu skutečně vstoupí, jeho hodnota dosáhne dvou bilionů, a pokud k této částce připočteme ještě dvoubilionové IPO SpaceX, dojde letos k unikátní situaci. Pouhé dvě společnosti v jednom roce dosáhnou hodnoty po IPO na hranici čtyř bilionů dolarů. Přitom když se sečtou IPO-valuace neuvěřitelných 3 365 technologických firem, které vstoupily na burzu mezi lety 1980 až 2025, dostaneme podle dat profesora Floridské univerzity Jaye Rittera částku 4,1 bilionu dolarů. Tedy v podstatě stejnou částku, ačkoli tu není započítaná inflace. Taková koncentrace kapitálu je přitom bezprecedentní.
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