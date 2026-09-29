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newstream.cz Trhy Další rána pro americký IPO trh. Oura odkládá vstup na burzu

Další rána pro americký IPO trh. Oura odkládá vstup na burzu

Oura
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Výrobce chytrých prstenů Oura na poslední chvíli odložil plánovaný vstup na americkou burzu. Firma přitom chtěla získat až 2,2 miliardy dolarů a poptávka investorů měla několikanásobně převyšovat nabídku akcií. Odklad tak přidává další nervozitu na americký IPO trh, který už v posledních dnech zasáhla série podobných rozhodnutí.

Výrobce chytrých prstenů Oura odložil svůj plánovaný vstup na americkou burzu. Firma jako důvod uvedla nejistotu na trhu s primárními emisemi akcií, bližší vysvětlení ale neposkytla. Rozhodnutí přitom přichází v době, kdy se kolem jejího IPO rýsovala mimořádně silná poptávka.

Podle zprávy agentury Bloomberg chtěla Oura společně s některými svými investory získat při vstupu na burzu až 2,2 miliardy dolarů. Zájem o akcie měl být přibližně čtyřnásobný oproti počtu nabízených kusů, což naznačovalo, že by emise mohla patřit k nejsledovanějším letošním technologickým debutům.

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Oura se tak stává dosud nejvýraznější firmou, která v USA svou nabídku odložila. V posledních dnech podobně zabrzdily také společnost Holtec Nuclear, která působí v jaderném průmyslu, a pojišťovna Bamboo Insurance Services podporovaná skupinou CVC Capital Partners. Obě jako důvod uvedly podmínky na trhu. Série odkladů podle Bloomberg zvyšuje opatrnost investorů právě ve chvíli, kdy trh čeká také na plánovaný debut společnosti Anthropic.

Miliardová emise měla přijít právě teď

IPO Oury měly vést banky Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Allen & Co. a Jefferies Financial Group. Cena akcií měla být stanovena v úterý a v nabídce chtěla prodávat akcie jak samotná společnost, tak její stávající akcionáři včetně fondů Forerunner Ventures a Lifeline Ventures.

Vstup Oury na burzu měl být podle údajů Bloomberg prvním IPO od červencového debutu amerického řetězce rychlého občerstvení Jersey Mike’s Subs, které by přineslo více než jednu miliardu dolarů. Akcie se měly obchodovat na trhu Nasdaq Global Select Market pod symbolem OURA.

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Generální ředitel Tom Hale ale dává najevo, že firma není pod tlakem vstoupit na burzu za každou cenu. Oura má podle něj „luxus možnosti zvolit si správný okamžik“. Společnost zároveň tvrdí, že se její podnikání od zahájení příprav na IPO dál posílilo.

Odklad proto nemusí znamenat konec burzovních plánů, spíše snahu počkat na příznivější podmínky. Pro celý americký IPO trh je ale další velký odklad signálem, že ani silná poptávka investorů sama o sobě nemusí stačit k tomu, aby firmy byly ochotné vstoupit na burzu právě teď.

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