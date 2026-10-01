Vladimír Holovka z XTB: Ceny potravin aktuální inflaci snižují. Příští rok naopak porostou
Hostem podcastu Newstream Byznys Talks byl Vladimír Holovka, šéf investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Hlavním tématem pořadu je inflace, která je aktuálně největších strašákem pro investory. „Největší vliv na ni mají v současnosti ceny energií. A nejistá geopolitická situace poklesu inflace dál nenahrává,“ říká Holovka. Jak na to mají reagovat investoři?
Je v tom určitý paradox: ačkoli se aktuální inflace drží pod cílem stanoveným Českou národní bankou, sílí přesvědčení, že národní banka bude muset zvýšit sazby. Čím to je? Podle Vladimíra Holovky, šéfa investiční platformy XTB pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko, je za tím zejména několik důvodů.
„Prvním jsou modely ČNB, které sledují více faktorů než pouhou inflaci a vidí fungování ekonomiky komplexněji. Dalším faktorem jsou ceny energií a pohonných hmot, které rostou a postupně se budou projevovat v cenách koncového zboží a služeb. A pak to je přetrvávající vyšší inflace právě v sektoru služeb, která se dlouhodobě drží nad inflačním cílem ČNB,“ vysvětluje Holovka v podcastu Newstream Byznys Talks.
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Proč porostou ceny potravin
Problémem pak podle Holovky jsou také inflační očekávání, která fungují jako sebe naplňující proroctví. „Tedy když v ekonomice panuje přesvědčení, že inflace poroste, záhy začne skutečně růst,“ dodává šéf XTB.
Vladimír Holovka připomene vývoj cen potravin, které v letošním roce brzdí celkovou inflaci. Důvod? Vysoká loňská srovnávací základna a zároveň solidní loňská úroda. „Co je letos pozitivní, bude ale v příštím roce nejspíš naopak představovat proinflační faktor, protože bude působit efekt letošní nízké základny a zároveň přijdou dopady letošního sucha a nepříliš dobré úrody,“ připomíná Holovka.
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Jak měnit investiční strategii
Ačkoli Holovka očekává pokračující inflační prostředí, nelze podle něj očekávat takovou vlnu, jakou jsme sledovali na přelomu let 2022 a 2023. I proto se domnívá, že nejlepším opatřením pro spotřebitele jsou nadále investice.
„Jsem stále zastáncem toho, že investice jsou dobrou obranou proti inflaci. Pokud si správně namixujeme portfolio, nejsme příliš koncentrovaní v jednom riziku a peníze nepotřebujeme vybírat právě během krátkodobých výprodejů, dlouhodobá data ukazují, že i průměrné výnosy indexů inflaci překonávají,“ říká Holovka.
Pro běžného investora pak Holovka za jednu z nejjednodušších cest považuje právě široce diverzifikované indexové investice, například prostřednictvím ETF fondu navázaného na některý z indexů. Současná situace podle něj není důvodem k panice ani k radikálním změnám portfolia. Větší význam má dlouhodobá diverzifikace a připravenost na to, že inflace může v dalších měsících znovu nabrat sílu.
Aktuální epizodu podcastu sledujte v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na YouTube a oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
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