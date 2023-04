První středoevropský SPAC dokončil námluvy. Na burzu pošle prodejce tenisek Footshop

Společnost Wood SPAC One (WSO) ze skupiny Wood & Company se dohodla s majiteli on-line prodejce Footshop na odkoupení jejich až 49procentního podílu. Dohoda podléhá schválení akcionářů WSO. Tento typ akvizice za účelem vstupu na burzu je prvním v Česku i regionu střední Evropy.

Reklama

Pokud akcionáři WSO dohodu odsouhlasí, bude následovat akvizice podílu a poté fúze obou společností, čímž se akcie Footshopu stanou veřejně obchodované na pražské burze.

O plánu Wood & Company na tento typ investice informovala loni v únoru. Úpis do společnosti WSO se uskutečnil loni mezi 10. únorem až 29. dubnem. Za toto období vložilo do její prázdné schránky přes 400 investorů částku celkem 540 milionů korun. Po květnovém uvedení společnosti na pražskou burzu začala akviziční fáze, na kterou měl WSO dva roky.

Z Prahy do celého světa

„Navrhovaná transakce splňuje všechna investiční kritéria stanovená v prospektu WSO, další krok je nyní na investorech,“ uvedl manažer oddělení investičního bankovnictví Wood & Company Oliver Polyák. „Pro Footshop je tato událost příležitostí, jak dále upevňovat pozici v regionu a naplňovat své vize," doplnil ředitel Footshopu Peter Hajduček.

SPAC firmy na Wall Street zavírají krám, investoři z nich stahují peníze Money V únoru byl v Česku oznámen první pokus o vstup na burzu za pomoci speciální akviziční firmy označované jako SPAC, o pár měsíců později to vypadá, že na americké Wall Street naopak po dvou letech rozkvětu tohoto byznysu začíná jeho soumrak. Měnící se podmínky na trhu a hrozba regulace způsobují, že Wall Street ztrácí směrem k „firmám s bianco šekem“, jak bývají tyto projekty označovány, chuť k jídlu, napsal deník The New York Times. duk Přečíst článek

Footshop je evropský maloobchodní prodejce prémiové streetwearové obuvi a oblečení, který založil Hajduček v roce 2012 v Praze. Společnost prodává produkty on-line především v Evropě, její e-shop je dostupný celosvětově. Tržby za rok 2022 přesáhly miliardu korun, 70 procent z nich tvoří tržby mimo Česko.

SPAC projektům se daří zejména v USA

Footshop zároveň provozuje tři kamenné obchody v Praze, Budapešti a Bukurešti. Firma se stala partnerem značek jako Adidas, Nike, Converse či Vans pro distribuci jejich prémiových řad obuvi i oblečení. V roce 2021 Footshop koupil svého hlavního konkurenta v ČR společnost Queens, pod jejíž značkou nadále provozuje e-shop.

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je akciový produkt s potenciálem atraktivního zhodnocení a zároveň s možností spolurozhodovat o investici. Společnost vzniká jako prázdná schránka založená za účelem akvizice a slouží ke zrychlenému uvedení společnosti na burzu. Wood SPAC One je prvním SPAC v rámci regionu střední a východní Evropy. SPAC poslední roky zažívaly rozmach zejména v USA, kde mají tradici od 80. let 20. století.