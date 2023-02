Soumrak nad fenoménem burzovních bianco-šek firem? Roste počet těch, které do roka zkrachují

Co mají společného výrobce špičkových senzorů a softwaru Quanergy Systems, společnost zabývající se 3D tiskem Fast Radius a internetový maloobchodní startup Enjoy Technology? Všichni nedávno vstoupili na burzu prostřednictvím firem pro speciální akviziční účely (SPAC) označovaných také jako firmy s bianco-šekem či „s prázdnou skořápkou“ – a všichni do roka zbankrotovali. Rostoucí počet podniků, které takto vstoupily na burzu a poté zkrachovaly, ukazuje, jak spekulativní může být cesta na burzu přes SPAC firmu, napsala agentura Bloomberg.

Quanergy Systems trvalo pouhých 10 měsíců, než se od svého debutu na burze dostal k vyhlášení bankrotu. Fast Radius vydržela devět měsíců, Enjoy Technology osm a půl měsíce. Všechny tyto firmy mají společné to, jak se dostaly na trh. Místo prodeje akcií v klasické primární veřejné nabídce (IPO) se každá z nich sloučila se speciální společností pro akviziční účely neboli SPAC společností.

Principem SPAC společnosti je, že vstoupí jako „prázdná“ na burzu, teprve poté najde firmu, do které investuje a na ni pak přejde obchodování na burze. Takové obchody byly výstřelkem na Wall Street z éry pandemie covidu – ale nyní rostoucí počet podniků, které takto vstoupily na burzu a zkrachovaly, ukazuje, jak spekulativní může být tato hra, napsal Bloomberg.

Začátek nového trendu?

Poskytovatel internetových služeb Starry Group Holdings se 20. února stal zatím posledním, kdo vyhledal ochranu před věřiteli, čímž od června 2022 zvýšil počet neúspěšných projektů SPAC na nejméně osm. Tento trend je pravděpodobně teprve na začátku. Téměř 100 společností, které byly uvedeny na burzu tímto způsobem, nemá po ruce dostatek peněz na financování své současné úrovně výdajů v průběhu příštího roku, ukazují data sestavená agenturou Bloomberg.

Oněch osm uvedených firem je jen vrchol skupiny 73 společností, jejichž akcie se v současnosti obchodují pod jeden dolar za kus, čímž riskují potenciální stažení akcií z velkých burz, jako je New York Stock Exchange a Nasdaq. A vzhledem k tomu, že základní cena akcií většiny SPAC před fúzí je deset dolarů, aktuální cena pod jeden dolar znamená, že investor, který koupil fiktivní společnost v očekávání obchodu a držel akcie po celou dobu, ztratil nejméně 90 procent investice.

Impozantní znehodnocení investice

„Destrukce hodnoty investice je impozantní,“ řekl agentuře Dan Zwirn, spoluzakladatel Arena Investors LP, investiční společnosti zaměřené na dluhy. Problémové SPAC projekty jsou podle něj obvykle dvou typů: zcela spekulativní podniky, nebo rozumné podniky, které ale byly hrubě nadhodnocené.

První zkrachuje, nebo bude v tichosti zlikvidován, zatímco druhý může být prodán alespoň za nízkou cenu, míní. Podle údajů sestavených agenturou Bloomberg zatím nejméně 12 společností, které prošly fúzí se SPAC firmou, souhlasilo s odkupy akcií za nižší cenu, než byla jejich hodnota, když byly kotovány.

„Jsou to jen varovné příběhy,“ řekl Bloombergu Greg Martin, spoluzakladatel advokátní společnosti Rainmaker Securities, která zprostředkovává sekundární transakce soukromým společnostem. „Když je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, je to prostě moc dobré na to, aby to byla pravda. Když se podíváte na ocenění, které některé z těchto společností dostávaly od sponzorů SPAC firem, je zřejmé, že to nebylo udržitelné,“ podotkl.