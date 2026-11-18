Anthropic míří na burzu. Češi mohou nakupovat ve čtvrtek, první cenový skok jim ale může uniknout
Anthropic chce prodejem akcií získat až 64,4 miliardy dolarů. Čeští drobní investoři se k nim dostanou až ve čtvrtek v podvečer, kdy se s nimi začne obchodovat na americké burze Nasdaq. Cena už v tu chvíli může být výrazně vyšší než při úpisu, upozorňují analytici.
Anthropic při jednáních s investory uvádí rozpětí 70 až 78 dolarů za akcii. Konečnou cenu pro primární veřejnou nabídku stanoví ve středu. Drobní investoři z Česka se však prostřednictvím evropských platforem do úpisu nezapojí. Nabídka je otevřená jen zájemcům z vybraných zemí západní a severní Evropy, řekl ČTK analytik Portu Marek Malina.
Pro české zájemce tak bude rozhodující až čtvrteční otevírací aukce na Nasdaqu. Po jejím skončení budou moci přes brokera nakupovat akcie pod symbolem ANT, podle Malinova odhadu nejspíš mezi 17.30 a 19.00 českého času. Kolik za akcii skutečně zaplatí, už bude záležet na nabídce a poptávce na burze.
Má vývoj umělé inteligence cenu bilionu dolarů?
Pokud se Anthropicu podaří získat plánovaných až 64,4 miliardy dolarů, tedy zhruba 1,4 bilionu korun, mohla by hodnota celé firmy podle výpočtů agentury Reuters dosáhnout až 1,02 bilionu dolarů. Jeden z největších úpisů posledních let tak ukáže, jak vysoko jsou investoři ochotni ocenit samotný vývoj nejpokročilejších modelů umělé inteligence.
Anthropic míří na burzu s ambicí přepsat historii. Výrobce chatbota Claude může v IPO získat až 90,4 miliardy dolarů a zájem investorů je tak silný, že objednávky téměř sedminásobně převyšují nabídku akcií.
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Trhy
Anthropic míří na burzu s ambicí přepsat historii. Výrobce chatbota Claude může v IPO získat až 90,4 miliardy dolarů a zájem investorů je tak silný, že objednávky téměř sedminásobně převyšují nabídku akcií.
Anthropic má podle portfolio manažera J&T Investiční společnosti Jána Hladkého v ruce silný argument. Z prospektu vyplývá, že firmě rostou tržby výrazně rychleji než náklady na výpočetní infrastrukturu. Investoři ale stále pozorněji sledují, zda se obrovské výdaje na čipy a datová centra skutečně vrátí. „Z tohoto pohledu není načasování IPO úplně ideální. Investoři jsou v posledních týdnech výrazně citlivější na návratnost AI investic,“ řekl Hladký.
Po úvodní euforii může přijít propad
Analytik XTB Pavel Peterka očekává, že silný zájem cenu akcií Anthropicu zprvu vyžene vzhůru a poté přijde propad. Podobný průběh podle něj měly i ostře sledované úpisy SpaceX nebo CSG. Připomněl, že z posledních dvaceti největších úpisů se drtivá většina akcií po roce obchodovala pod upisovací cenou.
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
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Zprávy z firem
Z loňských 4,6 miliardy dolarů na více než 600 miliard do roku 2030. Takový růst předpovídá americké společnosti Anthropic investiční banka Goldman Sachs. Vývojář umělé inteligence se chystá na burzu, kde chce získat až 64 miliard dolarů. Za astronomickými odhady se však skrývají obrovské náklady. Firma zatím prodělává a na výpočetní kapacity se zavázala vynaložit téměř 900 miliard dolarů.
„Skvělá společnost ne vždy znamená i skvělou investiční příležitost,“ uvedl Malina. Počáteční cenový skok podle něj obvykle zachytí hlavně velké instituce. Drobným investorům proto podle něj dává smysl počkat na první čtvrtletní výsledky, až se cena ustálí. Další možností jsou indexové či technologické fondy ETF. Podmínky pro zrychlené zařazení do indexu Nasdaq 100 podle Maliny Anthropic splní prakticky okamžitě, zatímco do indexu S&P 500 může vstoupit nejdříve za rok.