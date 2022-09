Akcie ČEZ stáhly burzu na nejnižší výkon za poslední rok

Pražská burza se propadla na nejslabší úroveň za více než rok. Index PX dnes klesl o 0,32 procenta na 1150,11 bodu, což je nejméně od začátku loňského července. Dolů burzu v současnosti táhnou hlavně oslabující akcie energetické firmy ČEZ. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Podle analytiků zlevňují v reakci na možnou mimořádnou daň pro energetické společnosti.

Burza v Praze nejprve od podzimu 2020, kdy byl její index kolem 850 bodů, až do začátku letošního roku postupně posilovala. Letos v únoru dosáhla rekordně silných úrovní, když se PX dostal 9. února na více než 1480 bodů, tedy nejvýše od června 2008. Koncem února Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, následoval prudký růst cen, především u energií, a burza od února postupně oslabuje.

Vývoj burzy je často spojen s vývojem cenných papírů ČEZ, které pravidelně dosahují největších objemů obchodů ze všech emisí pražské burzy. I dnes byly nejobchodovanější emisí a zároveň zaznamenaly druhý nejvýraznější propad z hlavních emisí. Akcie ČEZ oslabily o 2,62 procenta na 948,50 koruny. „Pokles je pravděpodobně dán výhledem na sektorovou daň pro výrobce elektřiny," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Mimořádnou daň z neočekávaných zisků zvažuje vláda pro sektory energetických firem, bank či rafinerií jako opatření pro zvládání dopadů nynějšího výrazného růstu cen. Premiér Petr Fiala (ODS) také minulý týden řekl ve sněmovně, že je třeba směřovat k zastropování cen energií. Řešení je ale podle něj nutno dosáhnout na evropské úrovni.

Nejvýraznější propad dnes postihl akcie společnosti Photon Energy, která se zabývá stavbou solárních elektráren. Její cenné papíry zlevnily o 12,95 procenta na 63,20 koruny. Pokles burzy naopak mírnilo zdražení druhé nejobchodovanější a zároveň nejvýrazněji posilující emise, akcií bankovní skupiny Erste. Připsaly si 2,53 procenta na 550,60 koruny.