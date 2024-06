Vysílač na Ještědu možná změní majitele. Dočká se památka rekonstrukce?

Liberecký kraj opět zvažuje koupi vysílače na Ještědu. Stavba, kterou vlastní ČRa, aspiruje na to být zapsána na seznam památek UNESCO.

Liberecký kraj jedná o možné koupi horského hotelu a vysílače Ještěd od Českých Radiokomunikací (ČRa). Umožnilo by to čerpat na obnovu památky, která aspiruje na zápis na seznam památek UNESCO, peníze z evropských fondů. Zástupci kraje a ČRa v pondělí na Ještědu podepsali memorandum o porozumění, Radiokomunikace se v něm zavázaly, že do konce letošního roku nemají v záměru jednat o prodeji objektu s žádným jiným zájemcem. Liberecký kraj tak má čas o koupi národní kulturní památky jednat.

„Případný prodej by byl pochopitelně dojednán tak, aby bylo zajištěno poskytování služeb, které obsluhujeme z vysílače Ještěd, zejména zajištění kontinuity pozemního televizního a rozhlasového vysílání a provozu síťových prvků, včetně záložních zdrojů a nezbytnosti případných záložních řešení, a to v případě prodeje i rekonstrukce,“ řekl ředitel Českých Radiokomunikací Miloš Mastník. Dodal, že ČRa nutně nepotřebují vysílač prodat, oslovil je kraj.

Hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) ocenil vstřícný krok ČRa. Upozornil , že to není poprvé, co kraj s ČRa o koupi jedná. „Záměr koupit hotel a vysílač na Ještědu by mělo projednat až nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních krajských voleb. Tímto jsme mu připravili půdu a naznačili možnosti financování,“ doplnil hejtman. Připomněl, že stavba je na indikativním seznamu Světového dědictví UNESCO, což kraji nabízí možné způsoby financování z evropských fondů. Do srpnového zastupitelstva plánuje předložit podrobnější informace k případné koupi.

Vysílač volá po rekonstrukci. Bude nákladná

Hotel a vysílač Ještěd slouží od roku 1973 a patří k nejoriginálnějším architektonickým dílům v Česku. Architekt Karel Hubáček, který by letos oslavil sté narozeniny, získal za projekt prestižní mezinárodní Perretovu cenu. Od roku 2006 je stavba národní kulturní památkou a lidé ji zvolili českou stavbou století. Když se ale před lety konala výstava architektonických návrhů, většina návštěvníků Hubáčkův návrh kritizovala či odmítala. Dokládá to návštěvní kniha, kterou se podařilo objevit při přípravě výstavy ke 40 letům Ještědu.

Dnes je stavba dominantou Liberce i celého kraje, Ještěd už si bez ní nikdo neumí představit. Vlastníkem hotelu a vysílače jsou od roku 2000 České Radiokomunikace, které ho získaly za 85 milionů korun a další desítky milionů investovaly od té doby do jeho oprav. Už několik let se i za přispění veřejnosti pracuje na obnově původních prvků v interiérech. Do podoby ze 70. let se tak vrátil hotelový salonek nebo bar Avion, do podoby z období svého vzniku, i když s menšími změnami, se vrátily také některé pokoje hotelu.

Památka ale nutně potřebuje kompletní rekonstrukci včetně infrastruktury, náklady podle odhadu projektantů přesáhnou půl miliardy korun.

