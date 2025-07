ČEZ posílil bezpečnost Dukovan. Za 150 milionů

V Jaderné elektrárně Dukovany investovala společnost ČEZ do posílení bezpečnostních systémů bloků přes 150 milionů korun. Byl vybudovaný nový systém odtlakování primárního okruhu pro případ mimořádných provozních událostí a modernizovaná jedna z důležitých potrubních tras.

Práce zahájené loni v únoru při odstávce druhého bloku dokončili energetici letos. Jsou součástí příprav na provoz zařízení elektrárny delší než 60 let. Díky úpravám by operátoři mohli v případě potřeby kontrolovaně odtlakovat celý primární okruh včetně reaktoru. "Fyzicky bylo nutné vybudovat nové potrubní vedení včetně dálkového ovládání. Většinu práce jsme přitom museli zvládnout během odstávek," uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín. Nově vybudované potrubí měří stovky metrů.

Ročně firma ČEZ investuje do každé ze dvou českých jaderných elektráren, Dukovan i Temelína, okolo čtyř miliard korun. V obou elektrárnách je šest bloků. "Všechny naše bloky budeme provozovat nejméně 60 let a to se neobejde bez investic," uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika.

Dukovanská elektrárna má čtyři bloky. První blok byl uvedený do zkušebního provozu před 40 lety, zbývající v následujících dvou letech. Modernizace a údržba zařízení dukovanské elektrárny stála od roku 1985 do loňska podle dřívějších údajů provozovatele přes 67 miliard korun. Pro letošek ohlásila firma ČEZ v Dukovanech další investice za 4,2 miliardy korun.

Vláda loni rozhodla o stavbě dvou nových reaktorů v Dukovanech. Stavět je bude korejská společnost KHNP, s níž ČEZ minulý měsíc podepsal finální smlouvy. Staveniště pro první blok by měla převzít v roce 2029, hotový by měl být v roce 2036.

