Praha reaguje na kritiku. Město koupí budovu v Holešovicích a přestaví ji na střední školu

Pražský magistrát koupí budovu v Holešovicích a přestaví ji na střední školu, zřejmě gymnázium. Objekt v ulici U Pergamenky nabídne zhruba 520 míst pro žáky, a navýší se tak kapacita středních škol v Praze, schválili to pražští zastupitelé.

Budova bude stát podle schváleného dokumentu 198,9 milionu korun a stavba by mohla být hotová v roce 2027. Město zároveň plánuje koupit další tři budovy, ze kterých by měly vzniknout střední školy.

Budovu v Holešovicích chce Praha podle radního pro školství Antonína Klecandy (STAN) koupit kvůli navýšení kapacit středních škol v metropoli. Praha je podle něj přetížená. Přesto, že je v metropoli 12 500 žáků, kteří se letos hlásí na střední školy a město má 19 500 volných míst, tak to nestačí kvůli tomu, že se na střední školy v Praze hlásí i děti z jiných krajů. „Mnozí se proto na střední školy v Praze i tak nedostanou,“ řekl Klecanda.

Město podle dřívějšího Klecandova vyjádření plánuje, že by v Holešovicích vzniklo gymnázium. „Uvažujeme, že by to mohlo být nové gymnázium, budova je totiž velká, a tak si zaslouží, že by šlo o zcela novou školu, nikoliv aby spadala pod nějakou současnou,“ řekl. Zároveň město plánuje koupit další tři budovy pro přestavbu na školy, šlo by o objekty v Praze 10, v Praze 5 a v Praze 7.

Problémy s kapacitou škol v Praze byly kvůli velkému zájmu dětí ze Středočeského kraje i loni. Zástupci města před rokem uvedli, že Praze chybí na výstavbu škol miliardy korun a žádali zapojení peněz od státu a vytvoření Státního fondu školské infrastruktury, tedy systém, ze kterého by rozvoj školství byl financován. Podle dřívější analýzy Institutu plánování a rozvoje (IPR) by v roce 2030 mohlo v pražských základních školách chybět 3000 míst a v roce 2050 až 18 tisíc míst.

Střední školy zřizuje magistrát, dále také zřizuje vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.

